طلعت يوسف يتولى تدريب الاتحاد السكندري في مباراة واحدة فقط

سيتولى طلعت يوسف منصب المدير الفني للاتحاد السكندري في مباراة واحدة فقط بعدما تقدم حلمي طولان المدير الفني لزعيم الثغر باستقالته لمجلس إدارة النادي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السكندري أن مجلس إدارة النادي أتم اتفاقه مع طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المباراة القادمة فقط أمام نادي سموحة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وأكد يوسف أن قبوله لهذه المهمة واجب مقدس تجاه ناديه الذي ينتمى إليه و يعشقه وكان أحد نجومه، مناشداً جماهير الثغر الوفية الوقوف صفاً واحداً خلف الفريق لعبور هذه المحنة والعودة من جديد للمكانة الطبيعية التى يستحقها زعيم الثغر.

وقد فوض مجلس إدارة النادي طلعت يوسف في تشكيل الجهاز الفني المعاون له والذي سيتم إعلانه خلال الساعات القليلة القادمة.

وخسر الاتحاد برباعية دون رد من طلائع الجيش الثلاثاء في الدوري، ليصبح في موقف أكثر تعقيدا.

الاتحاد السكندري تراجع 3 مراكز في جدول الترتيب ليهبط من المركز الـ12 إلى المركز الـ15 بعدما توقف رصيده عند 36، ليصبح على بعد نقطتين فقط من أقرب مراكز الهبوط.

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز على منافسه السكندري لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

طولان صاحب الـ69 عاما قاد الاتحاد في 25 مباراة في الدوري هذا الموسم، فاز في 7 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مباريات.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان

حوار في الجول – هاني رمزي: كيف نجامل؟ اخترنا من ينفذ تفكيرنا.. انظروا لفرنسا وهذا رهاننا

تشكيل الأهلي المتوقع – عاشور يعوض حمدي فتحي.. ولا تغييرات

مدرب المنتخب يكشف سبب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان.. وشيء يميز أبو الفتوح

طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة