اتحاد الكرة يعلن مواعيد آخر جولة من الدوري ومباراتين للزمالك قبل كأس إفريقيا

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري للمصري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

ويلعب الزمالك مباراتين مؤجلتين عقب إياب نهائي بطولة الكونفدرالية وقبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019، الأولى أمام الإنتاج الحربي، بينما لم يتحدد طرف المباراة الثانية.

وتقام الجولة الأخيرة على مدار 3 أيام، 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وجاءت مواعيد الجولة 34 كالآتي:

الاثنين 27 مايو: (جميع المباريات 10 مساء)

الجونة × الإسماعيلي (ملعب الجونة)

النجوم × إنبي (ملعب بتروسبورت)

مصر للمقاصة × طلائع الجيش (ملعب المقاولون العرب)

الداخلية × المصري (ملعب الجيش بالسويس)

الخميس 30 مايو: (الساعة 10 مساء)

حرس الحدود × بيراميدز (ملعب الجيش بالسويس)

الزمالك × الإنتاج الحربي (مؤجل من الجولة 31 على ملعب بتروسبورت)

الاثنين 3 يونيو: (الساعة 10 مساء)

بتروجت × المقاولون العرب (ملعب الجيش بالسويس)

الإنتاج الحربي × وادي دجلة (ملعب كلية الشرطة)

الاتحاد السكندري × سموحة (ملعب المكس)

حرس الحدود أو الجونة × الزمالك

وكشفت لجنة المسابقات أن مباراة الزمالك الثانية بعد نهائي الكونفدرالية سيتم تحديد طرفها يوم الخميس 30 يونيو بناء على نتيجة مباراتي حرس الحدود ضد بيراميدز والجونة أمام الإسماعيلي.

ولا يزال حرس الحدود والجونة يصارعان من أجل البقاء في البطولة.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان

حوار في الجول – هاني رمزي: كيف نجامل؟ اخترنا من ينفذ تفكيرنا.. انظروا لفرنسا وهذا رهاننا

تشكيل الأهلي المتوقع – عاشور يعوض حمدي فتحي.. ولا تغييرات

مدرب المنتخب يكشف سبب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان.. وشيء يميز أبو الفتوح

طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة