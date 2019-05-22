ماركا: الفيفا يحقق مع أحمد أحمد بشأن اتهامات بالفساد

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 13:41

كتب : FilGoal

أحمد أحمد رئيس الكاف

قالت جريدة "ماركا" الإسبانية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحقق مع نائب رئيسه ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد، بشأن اتهامات بالفساد.

الملغاشي أحمد الذي يخلف الكاميروني عيسى حياتو في قيادة الهيئة الحاكمة لكرة القدم الإفريقية، سيكون في "عين الإعصار" بحسب تعبير ماركا، حيث ترغب لجنة الأخلاقيات في الفيفا لاستيضاح بعض النقاط المالية والتي بحسب التقرير الإسباني قد تتسبب في تركه للمنصب الذي شغله منذ مارس 2017.

وأضاف التقرير الإسباني إن الاتهامات وجهت لأحمد من السكرتير العام السابق عمرو فهمي.

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وسرد التقرير أن أحمد متهم بدفع 20 ألف دولار لعدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية، بجانب تحميل خزانة الكاف تكاليف، ذهبت لشركة تاكتيكال ستيل الفرنسية لتوريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري، مع رفض عرض بمبلغ أقل بـ830 ألف دولار من شركات أخرى، بجانب دفع 400 ألف دولار من أموال الكاف لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.

وكذلك، زعم التقرير أن أحمد متهم بالتحرش الجنسي بعدد من الموظفات في الكاف، وأن فهمي قد أبلغ الفيفا بتلك الأشياء بعد رحيله وحلول المغربي معاذ حجي في مكانه.

وتحدث التقرير عن مخالفات أخرى تخص اتفاق بث المباريات وحقوقها المملوكة لشركة لا جارديير الفرنسية، قائلة أن هناك شبهة أن المدير التنفيذي للشركة الفرنسية في إفريقيا إدريس آكي قد سافر لرحلة عمرة من خزانة الكاف، في وقت تدفع فيه لاجارديير نفس المبلغ الذي دفعته للحصول على حقوق بث كأس الأمم 2017 للبطولة المقبلة في مصر، رغم زيادة عدد المباريات.

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