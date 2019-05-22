مدرب الحدود: مصممون على مواجهة الزمالك قبل لقاء بيراميدز

اعترض طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود على قرار لجنة المسابقات بتحديد موعد مباراته ضد الزمالك.

وصرح العشري عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "الاعتراض موقف رسمي من الإدارة والجهاز الفني، لابد من الالتزام بالترتيب الطبيعي للمباريات بأن نواجه الزمالك أولا ثم بيراميدز يوم 3 يونيو وليس العكس".

اتحاد الكرة يعلن مواعيد آخر جولة من الدوري ومباراتين للزمالك قبل كأس إفريقيا

وأوضح: "الالتزام بالترتيب الطبيعي، سيضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".

وشدد مدرب الحدود: "مصمم على مواجهة الزمالك قبل بيراميدز، إنه الترتيب الطبيعي للمباريات، كل الأندية تمسكت بجدول الدوري، لقد تواصلت مع إدارة النادي ومجلس الإدارة يتشاور حاليا مع مسؤولي اتحاد الكرة".

وأشار: "إنه مجهود سنة، الحدود من الفرق المهددة بالهبوط، وقطعنا مشوارا بنسبة 80%، ومن المفترض توفير مبدأ تكافؤ الفرص في آخر جولتين، لابد أن يساعد اتحاد الكرة كل الأندية ويضمن الحيادية للجميع".

وبسؤاله إذا قرر اتحاد الكرة تأجيل كل هذه المباريات لبعد كأس الأمم الإفريقية، رد طارق العشري في ختام تصريحاته: "طالما التأجيل يسري على الجميع، فلا مشكلة".

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 34 والأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

ويلعب الزمالك مباراتين مؤجلتين عقب نهائي الكونفدرالية وقبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا الأولى أمام الإنتاج الحربي، بينما لم يتحدد طرف المباراة الثانية.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك.

وجاءت مواعيد الجولة 34 كالآتي:

الاثنين 27 مايو: (جميع المباريات 10 مساء)

الجونة × الإسماعيلي (ملعب الجونة)

نجوم المستقبل × إنبي (ملعب بتروسبورت)

مصر للمقاصة × طلائع الجيش (ملعب المقاولون العرب)

الداخلية × المصري (ملعب الجيش بالسويس)

الخميس 30 مايو: (الساعة 10 مساء)

حرس الحدود × بيراميدز (ملعب الجيش بالسويس)

الزمالك × الإنتاج الحربي (مؤجل من الجولة 31 على ملعب بتروسبورت)

الاثنين 3 يونيو: (الساعة 10 مساء)

بتروجت × المقاولون العرب (ملعب الجيش بالسويس)

الإنتاج الحربي × وادي دجلة (ملعب كلية الشرطة)

الاتحاد السكندري × سموحة (ملعب المكس)

حرس الحدود أو الجونة × الزمالك

وكشفت لجنة المسابقات أن مباراة الزمالك الثانية بعد نهائي الكونفدرالية سيتم تحديد طرفها يوم الخميس 30 يونيو بناء على نتيجة مباراتي حرس الحدود ضد بيراميدز والجونة أمام الإسماعيلي.

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