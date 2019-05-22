خاص هاني رمزي لـ في الجول: أجيري منبهر بأرضية استاد القاهرة

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 15:07

كتب : FilGoal

هاني رمزي

كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر الأول عن إنبهار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفريق بأرضية استاد القاهرة.

وشدد أجيري في حديثه مع رمزي أن أرضية الملعب تضاهي أفضل ملاعب العالم.

وكان أجيري قد زار مؤخرا استاد القاهرة رفقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أخبار متعلقة

قوائم أمم إفريقيا – منافس مصر.. أونيانجو ومهاجم سموحة يقودان اختيارات ديسابر الأولية تقرير غاني: أنطوي يرحل عن مصر للمقاصة بنهاية الموسم مدرب الجيش: قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت.. لدينا لاعبين جيدين لم ينضموا كرة يد – الأهلي يتوج بكأس مصر عقب الفوز على الطلائع

وقال هاني رمزي لـ FilGoal.com: "تحدث مع أجيري بعد الزيارة وأكد لي سعادته بالملعب وما حدث في الأرضية".

وتابع "أبلغني أجيري أن أرضية استاد القاهرة تماثل أرضيات الملاعب العالمية مقدرا المجهود الضخم الذي بذل طوال الفترة الماضية".

وأضاف رمزي "أرضية الملعب ستساعد الفريق كثيرا في مبارياته بكأس أمم إفريقيا".

وأتم رمزي حديثه "أتمنى أن يكون استاد القاهرة فأل خير على المنتخب واللاعبين ويساعد الفريق في مواصلة مسيرته بكأس الأمم".

ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا يوم 21 يونيو بمواجهة منتخب زيمبابوي.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في التاريخ، ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب للمرة الثامنة.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان

حوار في الجول – هاني رمزي: كيف نجامل؟ اخترنا من ينفذ تفكيرنا.. انظروا لفرنسا وهذا رهاننا

تشكيل الأهلي المتوقع – عاشور يعوض حمدي فتحي.. ولا تغييرات

مدرب المنتخب يكشف سبب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان.. وشيء يميز أبو الفتوح

طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة

مصر هاني رمزي أجيري

نرشح لكم

أخر الأخبار

المدير الفني للإسماعيلي: نلعب لحساب اسمنا أمام الأهلي.. وهدفنا الفوز 18 دقيقة | الدوري المصري
ماني يرفع راية التحدي في وجه توتنام بنهائي الأبطال 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طلعت يوسف يتولى تدريب الاتحاد السكندري في مباراة واحدة فقط ساعة | مصر
هاني رمزي لـ في الجول: أجيري منبهر بأرضية استاد القاهرة ساعة | مصر
تقرير: فريق جديد يتصارع على ضم سام مرسي ساعة | المحترفون
رسميا - لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الأخيرة للدوري.. ومباراتان للزمالك قبل أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك