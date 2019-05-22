كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر الأول عن إنبهار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفريق بأرضية استاد القاهرة.

وشدد أجيري في حديثه مع رمزي أن أرضية الملعب تضاهي أفضل ملاعب العالم.

وكان أجيري قد زار مؤخرا استاد القاهرة رفقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال هاني رمزي لـ FilGoal.com: "تحدث مع أجيري بعد الزيارة وأكد لي سعادته بالملعب وما حدث في الأرضية".

وتابع "أبلغني أجيري أن أرضية استاد القاهرة تماثل أرضيات الملاعب العالمية مقدرا المجهود الضخم الذي بذل طوال الفترة الماضية".

وأضاف رمزي "أرضية الملعب ستساعد الفريق كثيرا في مبارياته بكأس أمم إفريقيا".

وأتم رمزي حديثه "أتمنى أن يكون استاد القاهرة فأل خير على المنتخب واللاعبين ويساعد الفريق في مواصلة مسيرته بكأس الأمم".

ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا يوم 21 يونيو بمواجهة منتخب زيمبابوي.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في التاريخ، ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب للمرة الثامنة.

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