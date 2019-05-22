مدرب المنتخب يكشف سبب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان.. وشيء يميز أبو الفتوح

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 01:40

كتب : رامي جمال

الأهلي - بيراميدز

"لا أستطيع التحدث عن لاعبين لم نضمهم ولكن دعني أتحدث عمن قمنا بضمهم بالفعل" هكذا بدأ تيتو جارسيا المدرب المساعد لمنتخب مصر حديثه عن اختيارات خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة للقائمة الأولية المستدعاة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وقال جارسيا لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "أعرف أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين الذين لم يتم اختيارهم لكن هؤلاء من قمنا بضمهم رأينا إنهم الأنسب لنا".

وعن ضم عبد الله السعيد بعدما قال إنه لا يناسب طريقة منتخب مصر قبل عدة أشهر قال: "نعم قلت ذلك ولكن حدثة تنوع ولدينا أفكار جديدة ولن نخوض المباراة بخطط واحدة".

أخبار متعلقة

حوار في الجول – هاني رمزي: كيف نجامل؟ اخترنا من ينفذ تفكيرنا.. انظروا لفرنسا وهذا رهاننا المنتخب يكشف لـ في الجول تفاصيل برنامجه لأمم إفريقيا.. وموعد الإعلان عن القائمة النهائية القائمة الأولية - فتوح لـ في الجول: أتمنى المشاركة أساسيا مع منتخب مصر في كأس الأمم القائمة الأولية - حازم إمام: الشك يحيط دائما بمنتخب مصر.. وأتمنى أن يحقق أجيري نتائج كوبر

وأكمل "نحن نلعب بطريقة 4-4-2 ولكن من الوارد أن نغير الطريقة لـ4-2-3-1 أو 4-1-4-1 مثلما يحدث مع السعيد في بيراميدز وبناء على الظروف المختلفة في مباريات البطولة سنحتاج لتواجده".

وأضاف "السعيد أيضا هو أفضل لاعب في الدوري المصري منذ شهر يناير الماضي".

أما عن ضم وليد سليمان رغم اعتزاله دوليا في وقت سابق لعدم ضمه قال: "نعم حينما كانت البطولة تقام في الكاميرون كنا نريد الفوز ولكن الآن الأمر اختلف".

وأوضح "الآن البطولة في مصر وسُتلعب تحت ضغط جماهيري كبير جدا لذا وليد يستطيع اللعب في أكثر من مركز هجومي مثلما يفعل مع الأهلي وهذا مفيد لنا".

وتابع جارسيا "هذا بالإضافة لقدرته على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير فهو معتاد على ذلك مع الأهلي".

وأخيرا بسؤاله عن سبب ضم أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لسموحة قال: "أؤكد إننا لم نتابعه في سموحة فقط بل حينما كان في الزمالك في بداية الموسم".

وأتم "في لقاء نيجيريا الودي تسبب أبو الفتوح في استقبالنا لهدف مبكر من خطأ شخصي منه وأي لاعب شاب في سنه كان ليسقط عقب ذلك لكنه قدم مباراة رائعة للغاية بعدها وهذه شخصية نحتاجها في المنتخب هذا بالإضافة لأنه يستطيع تقديم أدوار رائعة معنا أكثر ممن لم يتم اختياره".

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – هاني رمزي: كيف نجامل؟ اخترنا من ينفذ تفكيرنا.. انظروا لفرنسا وهذا رهاننا

المنتخب يكشف لـ في الجول تفاصيل برنامجه لأمم إفريقيا.. وموعد الإعلان عن القائمة النهائية

القائمة الأولية - قمر لـ في الجول: أنا أكثر مهاجم سجلت أهدافا في مصر ولم يختاروني بسبب المصالح

القائمة الأولية - فاروق جعفر لـ في الجول: لماذا لا ينظر أجيري للاعبين المميزين في الدوري ويتجه للمحترفين

قوائم أمم إفريقيا – منافس مصر.. كاسونجو يقود هجوم الكونغو الديمقراطية

مصر وليد سليمان عبد الله السعيد أبو الفتوح

نرشح لكم

أخر الأخبار

المدير الفني للإسماعيلي: نلعب لحساب اسمنا أمام الأهلي.. وهدفنا الفوز 20 دقيقة | الدوري المصري
ماني يرفع راية التحدي في وجه توتنام بنهائي الأبطال 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طلعت يوسف يتولى تدريب الاتحاد السكندري في مباراة واحدة فقط ساعة | مصر
هاني رمزي لـ في الجول: أجيري منبهر بأرضية استاد القاهرة ساعة | مصر
تقرير: فريق جديد يتصارع على ضم سام مرسي ساعة | المحترفون
رسميا - لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الأخيرة للدوري.. ومباراتان للزمالك قبل أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك