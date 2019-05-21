انتقادات لاذعة تعرض لها الجهاز الفني لمنتخب مصر عقب إعلانه عن القائمة الأولية المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

عن اتهام بالمجاملات ووجود بعض التوازنات بين الاختيارات من لاعبي القطبين الأهلي والزمالك وكواليس اختيار القائمة أجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر.

الرد على انتقادات اختيارات قائمة المنتخب

في البداية تحدث هاني رمزي قائلا: "لن أتحدث عن أسماء بعينها سواء من تلك التي اخترناها أم لا نحن مطالبين بضم 23 لاعبا فقط لخوض البطولة واخترنا الأسماء التي ستنفذ أفكارنا وخطط اللعب المختلفة".

وعن كواليس اختيار القائمة قال: "كانت نتاج اجتماعات ثلاثة أيام ومشاهدة مباريات عديدة بحضور جميع أفراد الجهاز الفني".

وواصل "وفقا للخطط التي سنخوض بها مبارياتنا اخترنا تلك الأسماء فنحن نرى أنها قادرة على تنفيذ طريقة لعبنا وأفكارنا مع كامل احترامي لأي لاعب لم يقع عليه الاختيار".

قبل أن يستدرك "نعم أعلم جيدا أن هناك العديد من اللاعبين المميزين الذين لم نضمهم، ولكن في النهاية أؤكد أن الاختيارات تمت بمنتهى الشفافية وبدون فكرة التوازنات التي يتحدث عنها البعض".

الرد على مجاملة بعض اللاعبين في الاختيارات

وشدد "حتى لو كانت القائمة مختلفة لكنا تعرضنا لانتقادات أيضا لأن الجميع لن يرضى عن اختياراتنا وفي الوقت ذاته لا يمكن أن نضم كل اللاعبين المميزين مرة واحدة في معسكر واحد".

وعن اتهام الجهاز الفني للمنتخب بمجاملة بعض اللاعبين قال: "نحن لسنا ذاهبين إلى حفل زفاف كي نجامل أي لاعب ونضمه وهو ليس أفضل ممن لم يتم اختياره".

وواصل "كما قلت الاختيارات جاءت بعد جلسات مطولة ولقاءات يومية وكانت هناك العديد من الاختلافات حول بعض الأسماء ولكن في النهاية هذه هي القائمة التي استقر عليها الجهاز الفني للمنتخب".

وتابع رمزي حديثه متسائلا "أعلم تمام العلم إننا مطالبين بالفوز باللقب فكيف نجامل أي لاعب؟ وهل سنجامل أي لاعب على حساب مستقبلنا الفني؟ فأي إخفاق نحن من سيتم الهجوم علينا، الأمور لا تدار بتلك الطريقة".

وشدد "وفي النهاية الجهاز الفني يتحمل نتيجة اختياراته".

وأكمل "أحترم جميع الانتقادات التي توجه لنا وأي منتخب في العالم يتعرض لانتقادات وانظروا لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2018 الكل انتقد المدرب ديديه ديشامب وفي النهاية توج باللقب".

وتابع "الجهاز الفني للمنتخب يراهن على مستقبله المهني بتلك القائمة لأننا كما قلت مطالبين بالفوز باللقب ولا بديل عن ذلك".

وأتم "فقط أطالب الجميع بالوقوف خلفنا ودعمنا حتى نفوز باللقب في النهاية فنحن نختار لاعبينا بعناية كبيرة وبعد معرفة ودراسة كل شيء عن الكرة المصرية ونعلم جيدا من سيساعدنا في كأس الأمم وينفذ المطلوب منه".

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