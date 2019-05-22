تشكيل الأهلي المتوقع – عاشور يعوض حمدي فتحي.. ولا تغييرات

من المتوقع أن يعوض حسام عاشور قائد الأهلي، الموقوف لتراكم الإنذارات حمدي فتحي، ضد الإسماعيلي.

الإسماعيلي يستضيف الأهلي على استاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 18 في الدوري، مواجهة يغيب عنها حمدي فتحي للإيقاف، ما يجعل بديله المباشر حسام عاشور أساسيا ضد الدراويش.

وفي المقابل، من المنتظر ألا يجري مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي أي تغييرات على فريقه الفائز في 5 مباريات متتالية في الدوري.

وبالتالي، يصبح التشكيل المتوقع..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – صالح جمعة – رمضان صبحي

الهجوم: وليد أزارو

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري بـ73 نقطة من 31 مباراة، أما الإسماعيلي فيحل سابعا بـ41 نقطة حصدهم من نفس عدد المباريات.

اختر تشكيل الأهلي الأفضل للمباراة من وجهة نظرك

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