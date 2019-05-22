خاص طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 11:41

كتب : هاني العوضي

حلمي طولان - الزمالك - الاتحاد

تقدم حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري باستقالته لمجلس إدارة النادي.

وخسر الاتحاد برباعية دون رد من طلائع الجيش أمس الثلاثاء في الدوري، ليصبح في موقف أكثر تعقيدا.

الاتحاد السكندري تراجع 3 مراكز في جدول الترتيب ليهبط من المركز الـ12 إلى المركز الـ15 بعدما توقف رصيده عند 36، ليصبح على بعد نقطتين فقط من أقرب مراكز الهبوط.

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صاحب الـ69 عاما قاد الاتحاد في 25 مباراة في الدوري هذا الموسم، فاز في 7 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مباريات.

وعلم FilGoal.com أن المدير الفني السابق لمصر للمقاصة وأيقونة زعيم الثغر طلعت يوسف هو الأقرب لقيادة الفريق في مباراة سموحة المتبقية للفريق في الدوري.

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز على منافسه السكندري لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

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الاتحاد السكندري في الدوري حلمي طولان طلعت يوسف

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