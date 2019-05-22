ازدادت فرص المغربي حميد أحداد في قيادة هجوم الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

فرص أحداد ازدادت مقارنة بمواطنه خالد بوطيب، الذي مازال في مرحلة التأهيل قبل 4 أيام من المواجهة الكبرى.

وأفاد مصدر داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com أن أحداد صار أقرب المرشحين لتعويض الموقوف عمر السعيد حيث قال: "مركز أحداد الأصلي هو رأس الحربة. هو ليس غريب عن هذا المركز".

وأضاف "الزمالك تعاقد معه بالأساس كمهاجم وليس جناح، وكان هدافا للكونفدرالية الموسم الماضي. كلنا ثقة فيه".

الزمالك خسر بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين مع تفادي اهتزاز شباكه من أجل حصد لقب الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية من هنا

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – هاني رمزي: كيف نجامل؟ اخترنا من ينفذ تفكيرنا.. انظروا لفرنسا وهذا رهاننا

المنتخب يكشف لـ في الجول تفاصيل برنامجه لأمم إفريقيا.. وموعد الإعلان عن القائمة النهائية

القائمة الأولية - قمر لـ في الجول: أنا أكثر مهاجم سجلت أهدافا في مصر ولم يختاروني بسبب المصالح

القائمة الأولية - فاروق جعفر لـ في الجول: لماذا لا ينظر أجيري للاعبين المميزين في الدوري ويتجه للمحترفين