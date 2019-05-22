خاص خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 11:23

كتب : وليد الحسيني

كريم العراقي يتدخل على حميد أحداد

ازدادت فرص المغربي حميد أحداد في قيادة هجوم الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

فرص أحداد ازدادت مقارنة بمواطنه خالد بوطيب، الذي مازال في مرحلة التأهيل قبل 4 أيام من المواجهة الكبرى.

وأفاد مصدر داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com أن أحداد صار أقرب المرشحين لتعويض الموقوف عمر السعيد حيث قال: "مركز أحداد الأصلي هو رأس الحربة. هو ليس غريب عن هذا المركز".

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وأضاف "الزمالك تعاقد معه بالأساس كمهاجم وليس جناح، وكان هدافا للكونفدرالية الموسم الماضي. كلنا ثقة فيه".

الزمالك خسر بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين مع تفادي اهتزاز شباكه من أجل حصد لقب الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية من هنا

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