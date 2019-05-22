قوائم أمم إفريقيا – منافس مصر.. أونيانجو ومهاجم سموحة يقودان اختيارات ديسابر الأولية

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن قائمته الأولية التي تضم 28 لاعبا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، التي تشارك فيها منتخب أوغندا برفقة منتخبات مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

القائمة شهدت ظهور قائد المنتخب وأحد أفضل الحراس الأفارقة دينيس أونيانجو حارس ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بجانب مهاجم سموحة ديريك نسيبامبي ولاعب طلائع الجيش السابق حسن واسوا.

وشهدت القائمة الظهور الأول لمهاجم كارلستاد يونايتد السويدي (في الدرجة الثالثة) أليكس باكا، بجانب أبدول لومالا لاعب وسط سيريانسكا السويدي في الدرجة الممتازة.

وعاد للقائمة كل من رونالد موكيبي لاعب أوسترساند السويدي، ومايكل أزيرا لاعب ومونتريال الكندي وكيزيتو لواجا لاعب شاختار كاراجندي الكازاخي.

وتضم القائمة الأسماء المعتادة مثل صدام جمعة وفاروق ميا وإيمانويل أوكوي الذي كاد يضيع التأهل لكأس العالم 2018 على منتخب مصر بهدفه في مباراة الفريقين في كمبالا في تصفيات كأس العالم.

ويسافر منتخب أوغندا إلى أبو ظبي الأسبوع المقبل لخوض مبارتين وديتين قبل استبعاد 5 لاعبين من القائمة الأولية يوم 11 يونيو المقبل.

وضمت القائمة..

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي) – جمال سالم (الهلال السوداني) – روبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي) – تشارلز لوكواجو (كمبالا سيتي الأوغندي)

الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) – نيكولاس وادادا (عزام التنزاني) – أواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي (أوسترساند السويدي) – مرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) – جودفري والسومبي (بلا ناد) – مويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) – جوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي)

الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) – خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) – كريستوم نتامبي (البن الإثيوبي) – أبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) – مايكل أزيرا (مونتريال الكندي) – موسيس وايسوا (فايبرز الأوغندي) – صدام جمعة (كمبالا سيتي) – فاروق ميا (جوريكا الكرواتي) – كيزيتو لواجا (شاختار الكازاخي) – كاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي) – إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني)

الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) – ألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) – أليكسيس باكا (كارلستاد يونايتد السويدي) – ديريك نسيبامبي (سموحة المصري)

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