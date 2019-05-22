القائمة الأولية - تامر عبد الحميد: أنا راض بنسبة 70% عن الاختيارات.. 4 يستحقون التواجد

أعرب تامر عبد الحميد نجم وسط الزمالك الأسبق عن رضاه بنسبة 70% عن قائمة منتخب مصر الأولية وكشف أن 4 لاعبون يتسحقون التواجد.

وقال تامر عبد الحميد لـ FilGoal.com: "راض عن القائمة الأولية بنسبة 70%".

وكشف نجم الزمالك الأسبق "أرى ضرورة ضم 4 لاعبين من المستبعدين بسبب إمكانياتهم".

وأوضح تامر عبد الحميد "ففي مركز حراسة المرمى، أرى أحقية ضم محمد عواد، وفي خط الدفاع ضم عبد الله جمعة".

وواصل "وفي خط الوسط، عمرو السولية مميز وكان يستحق التواجد".

وتابع تامر عبد الحميد "أعتقد أنني راضي بنسبة كاملة عن اختيارات خط الهجوم".

وعن توقعاته لمشوار المنتخب في ظل القائمة المختارة قال عبد الحميد: "توقعاتي؟ أرى أن المدرب يرى هؤلاء اللاعبون الأصلح للفترة الحالية".

وشدد "يجب أن ندعم المنتخب الفترة المقبلة، وفي حالة فشله بالتأكيد سيرحل الجهاز الفني".

وأتم نجم الزمالك الأسبق "هناك بالتأكيد لاعبون يستحقون التواجد في المنتخب وأخرون لا يستحقون، ولكن لن أذكر أسماء فمثلما قلت أنا راضي بنسبة 70% عن القائمة".

خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة أعلن اليوم الثلاثاء قائمة المنتخب والتي شهدت عدة مفاجآت (طالع القائمة كاملة).