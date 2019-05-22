كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الملاعب باللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن موعد تسليم الملاعب الـ6 المستضيفة للبطولة، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال عبد الغني لـFilGoal.com "تم الاتفاق مع الكاف على تسلم ملاعب البطولة يوم 11 يونيو المقبل، قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام".

وأضاف "مسؤولو الكاف اطمئنوا على كافة الملاعب التي قارب فيها العمل على الانتهاء. كل الأرضيات جاهزة على مستوى عال، وهو ما سيظهر في البطولة".

وشدد "هناك أعمال مازالت جارية في استادات البطولة، لكنها بعيدة عن الأرضيات. العمل جار في المدرجات وغرف الملابس لكننا نملك اطمئنانا كافيا للانتهاء في الموعد المحدد".

وأتم "استاد الدفاع الجوي هو الملعب الوحيد الجاهز تماما".

وزار مسؤولو الكاف كل ملاعب البطولة يوم الأحد الماضي.

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