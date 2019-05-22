محمد معروف حكما لمواجهة الإسماعيلي والأهلي.. نتائج جيدة للأحمر ومتوازنة للدراويش

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين محمد معروف لإدارة مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي على ملعب برج العرب في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري.

وتكشف الأرقام تحقيق نتائج متوازنة للإسماعيلي تحت إدارة محمد معروف إذ أدار 14 مباراة سابقة للدارويش فازوا في 5 وتعادلوا مثلهم وخسروا 4 مباريات.

وأدار معروف 4 مباريات هذا الموسم للإسماعيلي، وفشل الدراويش في تحقيق أي فوز بثلاث هزائم وتعادل وحيد.

أما الأهلي فحقق نتائج جيدة تحت إدارة محمد معروف إذ خسر الأحمر مرة واحدة في 12 مناسبة سابقة أدار فيهم معروف المباراة تحكيميا.

وكانت خسارة الأهلي الوحيدة تحت إدارة محمد معروف هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي انتهت بهزيمة الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات تحت إدارة معروف بينهم مباراتين هذا الموسم أمام حرس الحدود بهدف نظيف ومصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف واحد.

وأدار محمد معروف 24 مباراة هذا الموسم بينهم مباراة في الدوري التونسي وأخرى في دوري أبطال إفريقيا.

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