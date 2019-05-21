ما هو موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019؟ وكيف سيواجه تنزانيا وغينيا وديا؟ ومتى ينضم محمد صلاح ومحمد النني للمعسكر؟

كل ذلك يجيب عنه المدرب العام لمنتخب مصر هاني رمزي.

وتحدث هاني رمزي لـFilGoal.com قائلا: "سيبدأ المعسكر في الـ6 من شهر يونيو المقبل في مدينة برج العرب في الإسكندرية فقد فضل خافيير أجيري المدير الفني الإقامة هناك لتوفير سبل الهدوء للاعبين من أجل الإعداد جيدا للبطولة وبدون أي ضغط".

وواصل "استقرينا على طريقة التدرب وشكل المحاضرات وفي أول 4 أيام من المعسكر سنتدرب على فترتين صباحا ومساء لزيادة الحمل البدني قبل أن يتم تخفيض الحمل البدني لنخوض تدريبا وحيدا في اليوم".

وأضاف رمزي "عقب مواجهة تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو سنحصل على راحة ليوم ونعود للتجمع مساء 17 يونيو في القاهرة بفندق الإقامة وننقل مراننا لملعب الكلية الحربية حتى خوض أول لقاء في البطولة أمام زيمبابوي".

كيف سيواجه المنتخب تنزانيا وغينيا؟

وعن موعد الإعلان عن القائمة النهائية قال المدرب العام للفراعنة: "سنرسل القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعبا في الـ11 من شهر يونيو المقبل طبقا لما تنص عليه اللائحة وبالتالي سنخوض المباراتين الوديتين بالقائمة النهائية".

وأكمل "سنقسم المجموعة على المباراتين حتى نستفيد منهم جميعا ونراهم بالشكل الأمثل قبل لقاء زيمبابوي".

أما عن موعد انضمام محمد صلاح ومحمد النني لمعسكر المنتخب قال: "سيختلف موعد انضمامهما عن باقي اللاعبين لارتباط الأول بنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول والثاني بنهائي الدوري الأوروبي مع أرسنال".

وتابع "من غير الطبيعي أن ينضم الثنائي لنا مباشرة دون الحصول على راحة وأجيري سيحدد بنفسه الراحة المناسبة التي سيحصل عليها قبل أن يعلن موعد انضمامه".

وأتم رمزي "موعد انضمام صلاح والنني سيختلف أيضا عن بعضهما البعض".

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