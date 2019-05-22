أحمد حسن: أجيري حر في اختياراته.. ولكن مندهش مثل أي مشجع عادي

أبدى أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز تحفظه الشديد على اختيارات خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب للقائمة التي ستخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

وصرح حسن عبر برنامج "نمبر وان": "الجهاز الفني حر في اختيار ما يراه الأنسب والأفضل".

واستدرك "لكن من خلال خبراتي، مندهش من بعض الخيارات مثل أي مشجع عادي، وهناك علامات استفهام عديدة تحتاج لتوضيح لماذا تم استبعاد عناصر جيدة ومفيدة للمنتخب بشكل كبير".

وأوضح قائد منتخب مصر الأسبق "هناك عناصر اكتسبت خبرات دولية ولعبت مع المنتخب حتى نهائي أمم إفريقيا 2017، ولم يتم استدعائها، المنتخب بحاجة للاعب يتمتع باتزان نفسي وثبات انفعالي وشخصية قوية وليس لاعبا جيدا فقط، فما أكثر اللاعبين الجيدين في مصر".

وتابع "عبد الله جمعة لاعب مميز جدا، أما أحمد فتوح لاعب جيد ومستقبل ولكن عبد الله يؤدي بقوة مع الزمالك ولعب تحت ضغط في المباريات الإفريقية، ومن الممكن استغلاله كجناح أيمن، المركز الذي تألق به في الموسم الماضي مع الزمالك".

وواصل "كذلك كهربا اكتسب خبرات كبيرة، ورمضان صبحي بديل مهم وسيحتاجه المنتخب في أوقات عديدة ومفيد لتغيير طريقة اللعب، وعمرو السولية لاعب مميز، ولكن علي غزال هل يعتبره الجهاز الفني مدافع أم وسط ملعب، أرى أن السولية أفضل لأنه يؤدي بشكل جيد مع الأهلي ويلعب تحت ضغوط إفريقية".

وشدد أحمد حسن "قائمة المنتخب ليست 11 لاعبا بل لابد من تواجد 20 لاعبا جاهزا، مثلما كان في 2006 و2008 و2010، ففي افتتاح 2008 كنت جالسا على الدكة بجوار أبوتريكة وإبراهيم سعيد، أي فريق يهزم المنافس الموجود بالملعب، بينما في 2017 عانى المنتخب من الغيابات".

وتساءل عميد لاعبي العالم "من بديل محمود حسن تريزيجيه على سبيل المثال؟ لا أجد بديلا.. هل سيؤدي وردة أم عبد الله السعيد نفس مهام تريزيجيه حال غيابه للإصابة أو الإيقاف؟".

وأردف "هل استبعاد كهربا ورمضان صبحي لأسباب سلوكية، رغم اكتسابهما خبرات كبيرة وكانا ضمن قوام المنتخب على مدار 3 سنوات تحت قيادة هيكتور كوبر".

وواصل: "باهر المحمدي لاعب جيد، ولكن إذا لعب كمدافع سيُظلم، وأتوقع أنه سيكون من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن".

وطرح أحمد حسن استفسارا آخر "أين محمد عواد؟ فهو حارس جيد، هل تم التضحية به لأنه لا يتمتع بظهير يدافع عنه؟ أم لأنه بعيد عن الصورة لأنه خارج الدوري المصري؟".

وحذر المشرف على الكرة بنادي بيراميدز "الجبهة اليسرى بها خطورة كبيرة، هل سيتم الاعتماد على عمر جابر وأحمد فتوح فقط؟ ظروف بيراميدز كانت تحتم علينا الدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر ونفس الحال بالنسبة لاعتماد الإسماعيلي على باهر المحمدي في مركز قلب الدفاع".

وأتم تصريحاته "في النهاية إنها وجهات نظر، ونتمنى التوفيق للمنتخب، كنت أتمنى انضمام كهربا، وكذلك علي جبر، الذي لعب التصفيات وكأس العالم ووصل مع المنتخب لنهائي إفريقيا، وكذلك خبرات أحمد فتحي مهمة ليُعلم اللاعبين أهمية البطولة وقميص المنتخب، لأنه فاز باللقب 3 مرات ولعب النهائي، فهو من أفضل من ينقل هذه الرسائل والخبرات للاعبين، لا أقصد تكريمه بل لروحه التي ينقلها لزملائه في الملعب".

في رأيك ما هو التشكيل الأمثل من قائمة أجيري

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