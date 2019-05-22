مدرب الجيش: قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت.. لدينا لاعبين جيدين لم ينضموا

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 01:30

كتب : FilGoal

لوك إيميل مدرب الجيش

يرى لوك إيميل المدير الفني لـ طلائع الجيش، أن بعض لاعبيه استحقوا الانضمام لقائمة منتخب مصر.

خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، أعلن عن قائمة أولية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، شهدت استبعاد مصطفى محمد مهاجم الجيش.

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وتحدث المدرب البلجيكي عقب فوز الجيش العريض على الاتحاد برباعية نظيفة وضمانه البقاء رسميا في الدوري: "أنا فخور بأداء اللاعبين، كانت مباراة صعبة وحافظنا على نظافة شباكنا".

وأضاف عبر أون سبورت: "نحترم قرارات مدرب المنتخب، ولكن يوجد لاعبين جيدين في الجيش لا ينضمون للمنتخب".

وعند سؤاله إن كان يقصد مهاجمه مصطفى محمد الذي لم ينل استدعاء أجيري رغم أهدافه الـ11 في الدوري، أجاب: "نعم، و(محمد) بسام أيضا، يوجد لاعبون في الجيش يستحقون الانضمام للمنتخب، إسلام جمال أيضا، ولكنها اختيارات مدرب المنتخب، هناك بعض المفاجآت، ولكني أحترم المنتخب المصري".

ورفع الجيش رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، ليضمن رسميا البقاء في الدوري.

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