قائمة الأهلي – عودة أجايي وناصر ماهر.. وغياب حمدي فتحي أمام الإسماعيلي

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن قائمة من 21 لاعبا استعدادا لمباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء.

الأهلي يحل ضيفا على الإسماعيلي في العاشرة مساء الأربعاء بملعب برج العرب في الإسكندرية، بمباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة النيجيري جونيور أجايي بعد غيابه أمام إنبي للإصابة، كما عاد الثنائي ناصر ماهر وهشام محمد للظهور.

فيما غاب حمدي فتحي عن قائمة المباراة لتراكم البطاقات الصفراء، وقد اكتفى بخوض تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال.

وشهدت القائمة استدعاء 3 حراس مرمى، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفى شوبير.

ويغيب عن القائمة كل من علي لطفي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير للإصابة، وباسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وصلاح محسن وإسلام محارب وعمرو جمال ومحمود وحيد ومحمد شريف لأسباب فنية.

ومن المنتظر أن يستبعد لاسارتي 3 لاعبين لتقليص القائمة إلى 18 اسما سيواجهون الإسماعيلي.

الأهلي يتصدر الدوري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة خاضها، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أيمن أشرف – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – صالح جمعة – ناصر ماهر – وليد سليمان – حسين الشحات – رمضان صبحي – جيرالدو

الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو – جونيور أجايي

اختر تشكيل الأهلي المثالي لمواجهة الإسماعيلي

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