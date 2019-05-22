حارس مرمى الجيش: الكل يعرف سبب غضب مصطفى محمد.. لقد تعرض للظلم

تعجّب محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، من استبعاد زميله مصطفى محمد من قائمة منتخب مصر.

خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، أعلن عن قائمة أولية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، شهدت استبعاد مصطفى محمد مهاجم الجيش.

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وظهر مصطفى محمد غاضبا عقب تسجيله هدفا في شباك الاتحاد، ليعلّق بسام قائلا: "الكل يعرف سبب غضبه، مصطفى يقدّم موسما ولا أروع، سجل 11 هدفا".

وأضاف عبر نايل سبورت: "أنا حزين لعدم انضمام مصطفى محمد للمنتخب، إنه مستقبل مصر، كنت أنتظر وجوده في القائمة".

وواصل: "دعونا نتحدث بصراحة، مصطفى محمد تعرض للظلم، لا يزال صغيرا ولديه الكثير من الإمكانيات".

الجيش ضمن بقاءه في الدوري الممتاز، بفوزه العريض على الاتحاد 4-0، على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وقال بسام عن تجنب الهبوط: "الاتحاد فريق محترم، تركيزنا كان منصبا على حسم البقاء حتى لا نظل تحت الضغط في آخر مباراة، واستطعنا تحقيق فوزا كبيرا على فريق مميز".

مضيفا: "أتمنى أن يبقى الاتحاد وكل الأندية الجماهيرية".

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