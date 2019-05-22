حارس مرمى الجيش: الكل يعرف سبب غضب مصطفى محمد.. لقد تعرض للظلم

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 01:00

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تعجّب محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، من استبعاد زميله مصطفى محمد من قائمة منتخب مصر.

خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، أعلن عن قائمة أولية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، شهدت استبعاد مصطفى محمد مهاجم الجيش.

طالع قائمة منتخب مصر من هنا

أخبار متعلقة

إبراهيم حسن لـ في الجول: متعاطف مع الاتحاد.. وسموحة نجا في أصعب دوري بالتاريخ الطلائع ينضم لسموحة ويضمن البقاء برباعية "حرجة" لـ الاتحاد.. والحرس يبقي على آماله الإنتاج يُحبط المصري بتعادل مثير.. وشكري يقود إنبي لقتل المقاصة والبقاء في الدوري المنتخب يكشف لـ في الجول تفاصيل برنامجه لأمم إفريقيا.. وموعد الإعلان عن القائمة النهائية

وظهر مصطفى محمد غاضبا عقب تسجيله هدفا في شباك الاتحاد، ليعلّق بسام قائلا: "الكل يعرف سبب غضبه، مصطفى يقدّم موسما ولا أروع، سجل 11 هدفا".

وأضاف عبر نايل سبورت: "أنا حزين لعدم انضمام مصطفى محمد للمنتخب، إنه مستقبل مصر، كنت أنتظر وجوده في القائمة".

وواصل: "دعونا نتحدث بصراحة، مصطفى محمد تعرض للظلم، لا يزال صغيرا ولديه الكثير من الإمكانيات".

الجيش ضمن بقاءه في الدوري الممتاز، بفوزه العريض على الاتحاد 4-0، على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وقال بسام عن تجنب الهبوط: "الاتحاد فريق محترم، تركيزنا كان منصبا على حسم البقاء حتى لا نظل تحت الضغط في آخر مباراة، واستطعنا تحقيق فوزا كبيرا على فريق مميز".

مضيفا: "أتمنى أن يبقى الاتحاد وكل الأندية الجماهيرية".

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – هاني رمزي: كيف نجامل؟ اخترنا من ينفذ تفكيرنا.. انظروا لفرنسا وهذا رهاننا

قائمة الأهلي – عودة أجايي وناصر ماهر.. وغياب حمدي فتحي أمام الإسماعيلي

المنتخب يكشف لـ في الجول تفاصيل برنامجه لأمم إفريقيا.. وموعد الإعلان عن القائمة النهائية

القائمة الأولية - قمر لـ في الجول: أنا أكثر مهاجم سجلت أهدافا في مصر ولم يختاروني بسبب المصالح

القائمة الأولية - فاروق جعفر لـ في الجول: لماذا لا ينظر أجيري للاعبين المميزين في الدوري ويتجه للمحترفين

منتخب مصر الدوري المصري الجيش مصطفى محمد محمد بسام كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

المدير الفني للإسماعيلي: نلعب لحساب اسمنا أمام الأهلي.. وهدفنا الفوز 20 دقيقة | الدوري المصري
ماني يرفع راية التحدي في وجه توتنام بنهائي الأبطال 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طلعت يوسف يتولى تدريب الاتحاد السكندري في مباراة واحدة فقط ساعة | مصر
هاني رمزي لـ في الجول: أجيري منبهر بأرضية استاد القاهرة ساعة | مصر
تقرير: فريق جديد يتصارع على ضم سام مرسي ساعة | المحترفون
رسميا - لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الأخيرة للدوري.. ومباراتان للزمالك قبل أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك