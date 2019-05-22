خاص إبراهيم حسن لـ في الجول: متعاطف مع الاتحاد.. وسموحة نجا في أصعب دوري بالتاريخ

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 00:40

كتب : هاني العوضي

حسام حسن - إبراهيم حسن - الأهلي - سموحة

أبدى إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي سموحة، سعادته الغامرة بضمان فريقه البقاء بالدوري المصري الممتاز.

سموحة تغلب على بتروجت بهدفين دون رد في الجولة 33 للدوري المصري، وحسم رسميا استمراره في الدوري لموسم إضافي. (طالع التفاصيل)

وصرّح إبراهيم حسن لـ FilGoal.com بعد المواجهة: "هذا أصعب دوري في التاريخ، حضرنا إلى سموحة وتحملنا مسؤوليات غيرنا، ومع ذلك استطعنا البقاء".

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وأضاف: "هذا دوري مليء بالسلبيات، لم أر هذا الكم من السلبيات في أي دولة أخرى بالعالم".

سموحة يواجه جاره الاتحاد في دربي الإسكندرية بآخر جولات الدوري، مباراة ستكون مصيرية لزعيم الثغر الذي لا يزال مهددا بالهبوط.

وإبراهيم حسن تحدث عن مباراة التحصيل الحاصل قائلا: "مباراة الاتحاد مهمة، أنا شخصيا أتعاطف مع الأندية الجماهيرية، لو فاز الاتحاد ليس لدي مشكلة، ولو فزنا سيكون أفضل".

سموحة رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، بفارق 4 نقاط كاملة عن بتروجت صاحب المركز 16.

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