الطلائع ينضم لسموحة ويضمن البقاء برباعية "حرجة" لـ الاتحاد.. والحرس يبقي على آماله

حافظ حرس الحدود على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي وأفلت من الخسارة أمام وادي دجلة بعدما تعادلا بهدف لمثله، ليبقي على آماله الضئيلة في البقاء بالدوري الممتاز.

وواصل بتروجت تعرضه للهزائم في الآونة الأخيرة وسقط أمام سموحة بهدفين نظيفين، ليضمن الفريق السكندري بقائه في المسابقة، بينما بات وضع الفريق البترولي أكثر حرجا.

أما الزعيم السكندري، الاتحاد، فبات في موقف أكثر تعقيدا بعدما خسر من طلائع الجيش برباعية نظيفة، ليضمن الأخير بقائه في المسابقة بشكل رسمي.

5 مباريات أقيمت في نفس التوقيت اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، وفي صراع الهبوط ظل الوضع أكثر اشتعالا كما هو عليه.

الاتحاد السكندري تراجع 3 مراكز في جدول الترتيب ليهبط من المركز الـ12 إلى المركز الـ15 بعدما توقف رصيده عند 36، ليصبح على بعد نقطتين فقط من أقرب مراكز الهبوط.

رباعية الطلائع تناوب على تسجيلها كريم طارق في الدقيقتين 22 و55، وأحرز محمد أبو المجد "بوشا" هدفا في الدقيقة 47 وقد كان ثاني أهداف الفريق العسكري، واختتم مصطفى محمد الأهداف في الدقيقة 87.

رصيد الطلائع ارتفع إلى 40 نقطة في المركز الثامن ليضمن رسميا بقاءه، أما الاتحاد فتوقف عند 36 نقطة بفارق نقطتين عن بتروجت، صاحب المركز المؤدي للهبوط.

بتروجت خسر من سموحة بفضل هدفي حسام حسن ورجب نبيل في الدقيقتين 28 و39. هدفا سموحة رفعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر ليضمن البقاء رسميا فيما ظل الفريق البترولي بالمركز الـ16 وسط منافسة محتدمة للإفلات من الهبوط مع تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة.

فريق سكندري آخر أبقى على آماله. حرس الحدود أفلت من الخسارة من وادي دجلة وتعادلا بهدف لمثله، ليصبح رصيد الفريق السكندري 36 بفارق نقطتين عن بتروجت، ولكن مع لعبه مباراة أقل من الفريق البترولي.

دجلة تقدم أولا عن طريق محمد هلال في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل إمام عاشور في الدقيقة 81 من تسديدة صاروخية.

لكن مهمة حرس الحدود تظل أكثر تعقيدا إذ تنتظره مباراتين قويتين أمام الزمالك وبيراميدز، ووادي دجلة أصبح رصيده 37 نقطة، في المركز الـ11، ولم ينجح في حسم بقائه بالمسابقة إذ تفصله 3 نقاط عن بتروجت.

الآن سموحة وطلائع الجيش وإنبي ضمنوا البقاء في الدوري الممتاز بشكل رسمي. (شاهد تقرير مباراة إنبي ومصر للمقاصة)

أما دجلة وحرس الحدود والاتحاد السكندري فوضعهم لم يحسم بعد رفقة بتروجت، وبانتظار الجولة الأخيرة للمسابقة، مع تبقي مباراتين لبعض الفرق وليس مباراة واحدة.

النجوم والداخلية هبطا رسميا والآن الصراع يشتعل على بطاقة وحيدة للدرجة الأدنى.

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