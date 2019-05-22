الإنتاج يُحبط المصري بتعادل مثير.. وشكري يقود إنبي لقتل المقاصة والبقاء في الدوري

سجل المصري هدفين ولكن الإنتاج الحربي خطف تعادلا مثيرا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ملعب الجيش بالسويس في الجولة 33 من الدوري المصري.

افتتح حسين رجب أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 15 أضاف محمود وادي الهدف الثاني لكتيبة المدرب إيهاب جلال.

لكن معاذ الحناوي قلص النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وعقب خمس دقائق فقط سجل كريم لالا الهدف الثاني للإنتاج.

بتلك النتيجة وصل رصيد المصري إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

أما الإنتاج الحربي فوصل رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

إنبي X مصر المقاصة

وفي لقاء أقيم في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة ذاتها نجح إنبي في التغلب على ضيفه مصر المقاصة بهدفين لهدف.

في الدقيقة 23 سجل أحمد شكري الهدف الأول للفريق البترولي قبل أن يتبعه بهدف ثان في الدقيقة 42.

وقلص مصر المقاصة النتيجة بهدف عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

بتلك النتيجة ضمن إنبي رسميا البقاء في الدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

أما مصر المقاصة فتجمد رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

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