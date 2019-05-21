ضيوف: مصر تفوز بأمم إفريقيا كلما استضافتها

تنبأ الحاج ضيوف أسطورة كرة القدم السنغالية، بتتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضها.

مصر تستضيف 23 منتخبا في منافسات أمم إفريقيا بداية من 21 يونيو المقبل، حتى 19 يوليو.

وقال نجم السنغال في مونديال 2002: "أولا أود التعقيب على التغييرات التي شهدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف يقوم بعمل رائع. تعجبني التغييرات والتجديدات في الاتحاد القاري".

وواصل في حديثه لموقع allnigeriasoccer: "بالحديث عن كأس الأمم الإفريقية في مصر، يوجد العديد من المنتخبات المميزة، نيجيريا قادرة على التتويج تماما مثل أي دولة أخرى، ستكون بطولة صعبة بتواجد 24 منتخبا مشاركا".

مشيرا إلى أفضلية مصر: "لا أستطيع التكهن بهوية المنتخب الفائز، ولكننا نعرف أنه كلما استضافت مصر كأس الأمم الإفريقية، فإنها تفوز بها".

واختتم: "تاريخ البطولة يخبرننا بذلك، مصر قد تفوز أو لا تفوز، ولكن في كل الأحوال المنتخب الفائز سيكون قوي ذهنيًا، بسبب كثرة المنتخبات المميزة في البطولة، ستكون منافسة صعبة".

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