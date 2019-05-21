يرى أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر اختيارات جهاز خافيير أجيري الذي خلف رجال هيكتور كوبر في قيادة الفراعنة "منطقية وإيجابية للغاية".

وقال نبيه لـFilGoal.com: "اختيارات أجيري منطقية وإيجابية للغاية في ظل خطته التي يعمل بها منذ قدومه وتوليه المسؤولية، ولم يجر تغييرات عديدة على المجموعة التي يعمل بها".

وأضاف "المجموعة التي تم اختيارها قادرة على المنافسة بقوة على اللقب".

وكشف "لم اتفاجئ من استبعاد المجموعة التي خرجت من القائمة. القوام شبه معروف من الاختبارات السابقة".

وشرح "عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا لم يكن لهما تواجد كبير مع المنتخب بالفترة الماضية لذلك توقعت عدم ضم أي منهما، نفس الأمر بالنسبة لمحمد عواد".

وأكمل "تواجد عبد الله السعيد كان ضروريا للغاية فهو يملك مخزونا كبيرا من الخبرة والتعامل مع المواجهات الصعبة أما وليد سليمان فلديه فرصة للعب دور مهم لو شارك بالمباريات نظرا لموهبته وخبراته".

وأتم "بشكل عام لن تخرج قائمة ترضي كل الجماهير وكل مدير فني مسؤول عن اختياراته وقد واجهنا هذه الانقسامات عند كل قائمة للمنتخب".

اختر تشكيل المنتخب الأمثل

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