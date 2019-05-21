يخشى جمال عبد الحميد صاحب الـ19 هدفا في 59 مباراة دولية مع منتخب مصر تعرض مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش لـ "صدمة عصبية" بعد اختيار القائمة الأولية لمنتخب مصر.

وقال عبد الحميد لـFilGoal.com: "القائمة مثيرة للجدل، هناك أسماء تعرضت للظلم".

وأضاف "مصطفى محمد مشروع رأس حربة المنتخب في كأس العالم ٢٠٢٢ ولم ينضم. أخشى ان يتعرض لصدمة عصبية بعد أن قاتل مع فريقه وفعل كل شيء".

وضم خافيير أجيري كل من أحمد حسن "كوكا" وأحمد علي ومروان محسن لقائمة المنتخب الأولية.

وأكمل "عمرو السولية وعبد الله جمعة كانا لابد أن ينضما. لا أفهم سبب استبعاد كل منهما بعد موسم مميز للغاية".

وأردف "عواد من أفضل الحراس وخامة مبشرة للمستقبل كيف لا يتواجد بين الرباعي بالقائمة، كذلك خالد قمر القناص الذي يسجل من أنصاف الفرص وكذلك علي جبر صاحب الخبرات الكبيرة".

وانتقل عبد الحميد للحديث عن وليد سليمان قائلا: "انضمامه رائع لكنه يأتي في وقت لم يتم ضمه عندما كان في أفضل حالاته مما يفتح باب الانتقادات".

وتابع "عبد الله السعيد هو الاختيار الأفضل لأنه أفضل صانع ألعاب الدوري مع فرجاني ساسي وكينو وسيكون له دور مهم جدا".

وأتم "حزنت للغاية بسبب مقارنة البعض بين عدد لاعبي الأهلي والزمالك وإن هناك تعادل بنتيجة ٤/٤، كنت أتمنى ان تنتهي هذه النغمة وان ينعم المنتخب بالهدوء لكي يحقق الإنجاز".

اختر تشكيل المنتخب الأمثل

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