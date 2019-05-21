بعد الإعلان عن القائمة الأولية.. اختر تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 13:00

كتب : FilGoal

أجيري - مصر - إي سواتيني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة منتخب مصر الأولية لكأس أمم إفريقيا، والتي شهدت استدعاء 25 لاعبا، قبل استبعاد لاعبين لتصل القائمة إلى 23 لاعبا، يواجهون تنزانيا وغينيا وديا يومي 13 و16 يونيو.

وبعدها، يقود فراعنة المدرب خافيير أجيري آمال المصريين في حصد كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في استاد الرعب، استاد القاهرة. منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى ضد زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

اختر تشكيل المنتخب بناء على اختيارات أجيري

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