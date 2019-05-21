بعد الإعلان عن القائمة الأولية.. اختر تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة منتخب مصر الأولية لكأس أمم إفريقيا، والتي شهدت استدعاء 25 لاعبا، قبل استبعاد لاعبين لتصل القائمة إلى 23 لاعبا، يواجهون تنزانيا وغينيا وديا يومي 13 و16 يونيو.

وبعدها، يقود فراعنة المدرب خافيير أجيري آمال المصريين في حصد كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في استاد الرعب، استاد القاهرة. منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى ضد زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

اختر تشكيل المنتخب بناء على اختيارات أجيري

اقرأ أيضا

وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة

ماذا قدم عبد الله السعيد لينضم إلى قائمة المنتخب

من يحمل شارة قيادة منتخب مصر في أمم إفريقيا؟ تعرف على ترتيب قادة الفراعنة

أول رد فعل من عواد بعد خروجه من قائمة أمم إفريقيا

أحمد علي يعود للمنتخب.. ماذا قدم هداف الدوري لينضم إلى القائمة الأولية للفراعنة