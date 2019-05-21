بعد استبعاده من قائمة المنتخب - عواد لـ ناجي: لماذا قمت بترشيحي للخطيب؟

تعجب محمد عواد حارس الإسماعيلي من استبعاده من قائمة منتخب مصر الأولية التي تشارك في أمم إفريقيا 2019، ووجه رسالة لأحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة.

وأعلن منتخب مصر يوم الثلاثاء قائمته الأولية التي ضمت 4 حراس مرمى و21 لاعبا (التفاصيل).

عواد الذي لعب للوحدة السعودي الموسم الماضي على سبيل الإعارة عبر عن امتعاضه من استبعاد اسمه عبر حسابه الشخصي على تويتر بقوله: "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار".

وأضاف في حديثه لناجي "عندما تأتي لمشاهدتي على الطبيعة في السعودية وتقول لي إن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب منك ترشيح حارس مرمى فاقترحت اسم عواد عليه"، وتساءل "على أي أساس رشحت اسمي؟".

كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله... عواد ... كنت مرشحني بناءاً على ايه ؟ — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 21, 2019

يذكر أن أحمد ناجي سافر إلى السعودية نهاية يناير الماضي لمتابعة المحترفين المصريين في دوري المحترفين هناك.

وضم ناجي مدرب حراس المنتخب أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

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