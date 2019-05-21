بعد استبعاده من قائمة المنتخب - عواد لـ ناجي: لماذا قمت بترشيحي للخطيب؟

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 14:11

كتب : FilGoal

محمد عواد مع الوحدة السعودي

تعجب محمد عواد حارس الإسماعيلي من استبعاده من قائمة منتخب مصر الأولية التي تشارك في أمم إفريقيا 2019، ووجه رسالة لأحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة.

وأعلن منتخب مصر يوم الثلاثاء قائمته الأولية التي ضمت 4 حراس مرمى و21 لاعبا (التفاصيل).

عواد الذي لعب للوحدة السعودي الموسم الماضي على سبيل الإعارة عبر عن امتعاضه من استبعاد اسمه عبر حسابه الشخصي على تويتر بقوله: "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار".

أخبار متعلقة

ماذا قدم مروان محسن لينضم إلى قائمة المنتخب بعد الإعلان عن القائمة الأولية.. اختر تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم 4 لاعبون من الأهلي في قائمة الفراعنة لأمم إفريقيا.. هل هو العدد الأقل تاريخيا؟ أحمد علي يعود للمنتخب.. ماذا قدم هداف الدوري لينضم إلى القائمة الأولية للفراعنة

وأضاف في حديثه لناجي "عندما تأتي لمشاهدتي على الطبيعة في السعودية وتقول لي إن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب منك ترشيح حارس مرمى فاقترحت اسم عواد عليه"، وتساءل "على أي أساس رشحت اسمي؟".

يذكر أن أحمد ناجي سافر إلى السعودية نهاية يناير الماضي لمتابعة المحترفين المصريين في دوري المحترفين هناك.

وضم ناجي مدرب حراس المنتخب أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

اختر تشكيل منتخب مصر الأساسي في كأس الأمم؟

اقرأ أيضا

وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة

ماذا قدم عبد الله السعيد لينضم إلى قائمة المنتخب

من يحمل شارة قيادة منتخب مصر في أمم إفريقيا؟ تعرف على ترتيب قادة الفراعنة

أول رد فعل من عواد بعد خروجه من قائمة أمم إفريقيا

أحمد علي يعود للمنتخب.. ماذا قدم هداف الدوري لينضم إلى القائمة الأولية للفراعنة

محمد عواد منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - أسرع هدف وأول هاتريك.. ملخص اليوم الأول من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 9 دقيقة | إفريقيا
رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 15 دقيقة | مصر
قائمة الـ 17 محترفا لـ تونس.. ضم ساسي ومعلول واستبعاد النقاز من أمم إفريقيا 9 ساعة | إفريقيا
ميرور: لوكاكو يخشى فشل انتقاله إلى إنتر.. سولشاير أبلغه بعدم حاجته له ولكن 10 ساعة | أوروبا
لودوفيت ريس.. صفقة برشلونة الجديدة بين مهارة بوسكتيس وقوة كانتي‎ 10 ساعة | أوروبا
حكايات في رمضان – "لست ملاكا أو شيطانا.. أنا أدريان موتو" 10 ساعة | حكايات في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح" 4 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة

قد ينال إعجابك