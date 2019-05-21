قوائم أمم إفريقيا - "الأولاد" يتسلحون بـ 9 محترفين في القائمة الأولية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 16:12

كتب : إسلام أحمد

جنوب إفريقيا

أعلن ستيوارت باكستر مدرب منتخب جنوب إفريقيا القائمة الأولية لمنتخب الأولاد المكونة من 30 لاعبا لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتقع جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم كل من المغرب وكوت ديفوار ونامبيا.

المشاركة العاشرة لبطل القارة في نسخة 1996، شهدت سيطرة للأسماء المحلية وتواجد 9 محترفين في القارة العجوز.

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ثولاني سوريرو لاعب أياكس السابق وفيتسيه آرنهم الحالي يعد من أبرز الأسماء المتواجدة في خط وسط الأولاد.

كما تواجد ثيمبا زويني صاحب الهدف الافتتاحي في فوز صن دوانز على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بدور ربع النهائي النسخة الحالية، والتي انتهت بخماسية بدون رد.

ويغيب ليبوجانج بيري عن خط وسط جنوب إفريقيا رغم مساهمته في وصول جانجون لنهائي كأس الرابطة الفرنسية.

ويخوض منتخب جنوب إفريقيا أولى مبارياته بكأس الأمم 2019 بمصر ضد كوت ديفوار يوم 24 من شهر يونيو في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وجاءت قائمة الأولاد كالآتي:

حراسة المرمى: دارين كيت (بيدفست ويتس الجنوب إفريقي) – روين ويليامز (سبورسبورت الجنوب إفريقي) – بروس بفوما (كايرز تشيفز الجنوب إفريقي).

الدفاع: دانييل كاردوسو (كايرز تشيفز) – ريفالدو كوتيسي (صن دوانز الجنوب إفريقي) – ثولاني هلاتشوايو (بيدفست ويتس) – إينوسنت مايلا (أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي) – سيفوسو هالنتي (بيدفست ويتس) – بوهلي ماكهوانزي (بيدفست ويتس) – ثامسانقا مكهيزي (كيب تاوت سيتي الجنوب إفريقي).

الوسط: بونجاني زينجو (إميان الفرنسي) – هولمفو كيكانا (صن دوانز) – دان فورمان (صن دوانز) – كامويلو موكوتجو (برنتفورد سيتي الإنجليزي) – ثولاني سيريرو (فيتسيه آرنهم الهولندي) – ثيمبنكوسي لورش (أورلاندو بيراتس) – ثيمبا زويني (صن دوانز) – فورتين ماكارينج (مارتزبورج الجنوب إفريقي) – بن موتشواري (أولاندو بيراتس) – كيجين دولي (مونبيلييه الفرنسي).

الهجوم: ليبو موتهيبا (ستراسبورج الفرنسي) – بيرسي تاو (رويال سان يونيون البلجيكي) – لارس فيلدفيك (سبارتا روتردام الهولندي) – ليبوجانج مابوي (صن دوانز) – سيبوسيسو فيلاكازي (صن دوانز) – كريمت إراسموس (كيب تاون سيتي).

وتواجد لاعبان ضمن قائمة الانتظار بسبب جواز السفر هم: نيكولا تافاريس (كريستال بالاس الإنجليزي) – جويل يونتيريسي (أف سي زيورخ السويسري)

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