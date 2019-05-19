محمد يوسف: مباراة الإسماعيلي خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري

الأحد، 19 مايو 2019 - 12:05

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي -إنبي

شدد محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي على صعوبة مواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في ملعب برج العرب.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين دون رد.

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "مواجهة الإسماعيلي القادمة بمثابة خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة أنها أمام منافس كبير".

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وأضاف يوسف "تبقى لقاءاتنا أمام الإسماعيلي دائما مليئة بالقوة والإثارة والندية".

وتابع يوسف "نثق في قدرات اللاعبين الذين يدركون جيدا أهمية كل نقطة متبقية في مشوار البطولة، خاصة أن هناك حالة من الإصرار والعزيمة لدى الجميع للحفاظ على اللقب".

وتقام المواجهة بين الأهلي والإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 بمسابقة الدوري.

وواصل يوسف حديثه "نلعب دائما على الفوز وهذه المرحلة تحتاج إلى استغلال أنصاف الفرص".

وأتم يوسف حديثه "لا بد أن نتحلى بشخصية الأهلي التي تلعب وتقاتل حتى الثواني الأخيرة من أجل حسم نقاط المباراة الثلاثة لتحقيق أهدافنا".

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