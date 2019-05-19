الزمالك أمام نهضة بركان.. لكسر سلسلة الفشل المصري مع النهائيات القارية

عرضية من وليد سليمان، ورأسية من متعب تسكن الشباك وهدف قاااتل للأهلي. الأهلي بطلا للكونفدرالية كأول فريق مصري يتوج بالبطولة.

بهدف في الدقيقة الـ95 توج الأهلي بطلا للكونفدرالية، لكنها كانت الأخيرة. البطولة الأخيرة لممثلي مصر أندية ومنتخبات، ومنذ هذا الحين بدأت سلسلة ملعونة مع خسارة النهائيات، سيكون الزمالك هو المحارب المصري لإنهائها أمام نهضة بركان.

الزمالك أمام نهضة بركان. لقاء يبدأ في المغرب بمباراة الذهاب، ونهايته الحاسمة ستكون في الإسكندرية على استاد برج العرب.

FilGoal.com يرصد معكم سلسلة مخيبة من 5 نهائيات خسرتها الفرق المصرية منذ 2014، آملين أن ينهي الزمالك ذلك.

كأس السوبر الإفريقي

البداية كانت في شهر فبراير لعام 2015، إذ يدخل الأهلي اللقاء بصفته بطلا للكوندفرالية، ويلاقي وفاق سطيف الجزائري بطل دوري أبطال إفريقيا.

تأخر الأهلي بهدف، لكن عماد متعب مرة أخرى أدرك التعادل للأحمر في الوقت الضائع، إلا أن ركلات الترجيح حسمت الأمر لصالح وفاق سطيف وقتها، ليذهب اللقب للفريق الجزائري.

دوري أبطال إفريقيا

بعد كأس السوبر في 2015 كان النهائي الثاني لمصر في 2016، وهذه المرة للزمالك الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2002 والخصم هو ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأتت الرياح بما لا تشتهي الأنفس. خسر الزمالك في جنوب إفريقيا بثلاثية، ليكون التعويض صعب المنال في مصر.

ورغم فوز الزمالك في برج العرب بهدف ستانلي، لكن ذلك لم يكن كافيا لحصد اللقب بكل تأكيد، وليذهب اللقب للفريق الجنوب إفريقي.

وصلت مصر لنهائي النسخة التالية مجددا، لكن عن طريق الأهلي هذه المرة الذي واجه الوداد البيضاوي في نسخة عام 2016.

وبعدما انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل بهدف لكل فريق، كان لابد أن يفوز الممثل المصري في المغرب.

ولأن الفوز على الوداد في المغرب ليس بالأمر الهين، حسم وليد الكرتي اللقاء لصالح الوداد، ولتخسر مصر ثاني نهائي لدوري أبطال إفريقيا على التوالي.

ومرة أخرى وصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017، ليكون النهائي الثاني للفريق الأحمر على التوالي في البطولة، والثالث لمصر على التوالي.

وبعد فوز جيد ذهابا على الترجي في برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ظن الكل أن الأمر حُسم وانفكت العقدة المصرية مع النهائيات، لكن كان للترجي رأي آخر.

فاز الترجي إيابا بثلاثية نظيفة، ليخسر الأهلي اللقب مجددا، ولتخسر مصر خامس نهائي على التوالي – باحتساب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 -.

كأس الأمم الإفريقية

بين النهائيات الأربعة التي خسرتها مصر منذ 2014، كان هناك نهائي خامس لمنتخب مصر هذه المرة وليس لناد واحد.

منتخب مصر بلغ نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون، والخصم هو الكاميرون التي طالما على كعب الفراعنة عليها.

لكن لعنة النهائيات أصابت المنتخبات مثلما أصابت الأندية، فخسر منتخب مصر بهدفين مقابل هدف بعد التقدم، لتكون هي المرة الثانية فقط في تاريخ مصر التي تخسر فيها نهائي أمم إفريقيا منذ خسارة نهائي نسخة 1962 أمام إثيوبيا.

والآن فلننسى كل ما سبق، ونفتح صفحة جديدة يكون ممثل مصر فيها هو الفارس الأبيض.

الزمالك يواجه نهضة بركان. أولا في المغرب للخروج بنتيجة تعينه قبل الإياب، ثم ننتظر الحسم في الأسبوع المقبل على استاد برج العرب، ولتعد الألقاب الإفريقية مرة أخرى إلى مصر قبيل أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها أرض الكنانة على الشهر المقبل.

هل يبدأ الونش رغم الإصابة؟ اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام نهضة بركان من هنا.

طالع أيضا

الإسماعيلي يواجه الأهلي في برج العرب

سيتي يكتب التاريخ بدهس واتفورد

ماذا قال مدرب برشلونة عن جريزمان

مارسيل ديسايي.. "ابحث عن وظيفة أفضل بدلا من الركض حول تلك البيضة"

أجانب منسيون - دومينيك: تعرضت للعنصرية بعد جوزيه