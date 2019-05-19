جروس: أثق في عمر صلاح.. الذهاب لن يحسم أي شيء واستفدت من معلومات أحداد

الأحد، 19 مايو 2019 - 00:06

كتب : أحمد شوقي

كريستيان جروس مدرب الزمالك

عبر كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن ثقته الكاملة في حارسه عمر صلاح، الذي يستعد لحراسة مرمى الفارس الأبيض في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

الزمالك يستعد لمواجهة منتظرة في الثانية عشر مساءً يوم الأحد أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يحمي عمر صلاح مرمى الزمالك أمام نهضة بركان، وذلك بسبب إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش" وإصابة عماد السيد.

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وتحدث جروس عن عمر صلاح قائلا: "مدرب حراس المرمى في الزمالك يُجهز حراس المرمى على أعلى مستوى".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "أثق في عمر صلاح وهو حارس جيد ويمتلك العزيمة والتحدي لتقديم مباراة جيدة في النهائي. نحن نثق به كثيرا".

وواصل "المباراة ستكون قوية وصعبة على الفريقين. نعرف الأجواء جيدا في المغرب وأثق في كل المجموعة التي أمتلكها".

وتابع "الذهاب لن يحسم أي شيء. النهائي يقام على مباراتين، والمباراة الأولى لن تكون حاسمة للقب. سنركز على الجانب الذهني والنفسي والتكتيكي لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب".

وكشف جروس "استفدت من آراء حميد أحداد وحديثه معي بسبب معرفته السابقة بـ نهضة بركان".

وعن استخدام تقنية الفيديو في النهائي، يقول جروس "بالتأكيد هي شيء جيد جدا ومفيد في نهائي قاري".

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في الـ 26 من شهر مايو الجاري على ملعب برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في النهائي من هنا

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