خاص مصدر في الزمالك لـ في الجول: اتجاه لدى جروس بعدم المجازفة بـ الونش في نهائي الكونفدرالية

الأحد، 19 مايو 2019 - 00:22

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - حسنية أغادير

يخشى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك المجازفة بـ محمود حمدي "الونش" في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفارس الأبيض.

الزمالك يستعد لمواجهة منتظرة في الثانية عشر مساءً يوم الأحد أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتحدث مصدر مسؤول في جهاز الزمالك مع FilGoal.com قائلا: "جروس يدرس عدم المجازفة بـ الونش بسبب عدم التئام الكسر الذي عان منه اللاعب في الأنف".

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وواصل "إصابة الونش لم تلتئم واللاعب مازال يرتدي القناع الواقعي، ومن هنا يتجه جروس لدعم المجازفة به نظرا لقوة خط هجوم نهضة بركان، وتحديدا لابا كودجو".

وتابع "الأقرب هو مشاركة محمد عبد الغني بجوار محمود علاء".

وتعرض الونش لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته في لقاء الزمالك أمام وادي دجلة يوم الجمعة قبل الماضي.

الونش شارك في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي بعد ذلك، ولكنه ظهر بقناع واقعي على الأنف.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في الـ 26 من شهر مايو الجاري على ملعب برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في النهائي من هنا

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