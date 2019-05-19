الكونفدرالية سلاح الزمالك من أجل فك شراكة مع مازيمبي

يدخل الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، من أجل تحقيق اللقب الإفريقي الأول منذ 2003 وفك شراكة مع مازيمبي الكونغولي.

ويستضيف نهضة بركان منافسه الزمالك يوم الأحد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية في طريق الظفر بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، بعدما بات الأهلي أول ناد مصري يحقق لقبها في 2014.

كما يريد الزمالك الصعود إلى منصات التتويج الإفريقية بعد غياب امتد منذ عام 2003 عندما توج بكأس السوبر على حساب الوداد المغربي.

وخلال هذه الفترة، كان أبرز نجاح إفريقي للزمالك الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 والذي خسره من صن دوانز الجنوب إفريقي 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويمتلك فرسان القلعة البيضاء 11 لقبا قاريا في تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911.

وحقق الزمالك دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، كأس السوبر الإفريقي مرة، وكأس السوبر الأفرو آسيوي مرتين.

وهو نفس رصيد مازيمبي قاريا، حيث توج النادي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس الكونفدرالية مرتين، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.

نجاح كونغولي

ونجح مازيمبي خلال فترة ابتعاد الزمالك عن منصات التتويج الإفريقية في معادلة عدد ألقابه، حيث كان الفريق الكونغولي يمتلك 3 ألقاب قارية فقط حتى 2009.

وخلال 10 سنوات، نجح مازيمبي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، كأس الكونفدرالية مرتين، والسوبر الإفريقي 3 مرات.

وخسر الفريق الكونغولي نهائي الكونفدرالية عام 2013، والسوبر الإفريقية 2017 و2018.

وبإضافة 8 ألقاب إفريقية في أخر 10 سنوات، نجح مازيمبي في معادلة عدد الألقاب القارية للزمالك بـ11 لقبا.

ويأتي الزمالك ومازيمبي في المركز الثاني كأكثر الفرق الإفريقية تتويجا بالألقاب القارية خلف الأهلي المتصدر.

حيث يتصدر الأهلي قائمة أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بالألقاب القارية مبتعدا بفارق 9 ألقاب.

ويفض تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الشراكة مع مازيمبي حيث سيرفع رصيده إلى 12 لقبا قاريا، كما يمنح له فرصة الابتعاد حيث يضمن له لعب مباراة السوبر الإفريقي.

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