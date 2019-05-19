3 خطوات، بينهم خطوة رئيسية وكبرى، يفصلون بين رئيس الزمالك وحضور إياب نهائي الكونفدرالية الأحد المقبل في استاد برج العرب.

الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي البطولة خارج الديار مساء اليوم الأحد، قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل.

مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قال لـFilGoal.com: "هناك خطوات جادة لرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك، ليحق له حضور نهائي البطولة".

وأضاف "الخطوة الرئيسية التي يجب أن يقوم بها رئيس الزمالك هو سحب شكواه للمحكمة الرياضية ضد الكاف على خلفية إيقافه لمدة عام، ثم تقديم التماس للكاف لرفع الإيقاف".

وتابع المصدر: "بعد ذلك الالتماس، يجب على رئيس الزمالك الاعتذار لمسؤولي الكاف".

وعلم FilGoal.com أن هجوم رئيس الزمالك على فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، ونائب رئيس الكاف ورئيس شرف نهضة بركان، عطل إجراءات رفع الإيقاف عنه.

وفي المقابل، قال مصدر داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com إن رئيس النادي لم يسحب شكواه ضد الكاف لدى المحكمة الرياضية حتى الآن.

وفي سبتمبر الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف رئيس نادي الزمالك، عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي، بالإضافة لتغريمه ماليا.

وغرم الاتحاد الإفريقي أيضا، رئيس الزمالك بمبلغ 40 ألف دولار، يتم سدادها للاتحاد الإفريقي.

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اختر تشكيل الزمالك الأمثل لنهائي الكونفدرالية

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