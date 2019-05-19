تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة في مركز وحيد واتجاه لعدم المجازفة ضد نهضة بركان

يفاضل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بين لاعبين ليشغل أحدهما مركز الجناح الأيمن في ذهاب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

أحمد سيد "زيزو" أم إبراهيم حسن، سؤال يطرح نفسه أمام جروس وعليه الإجابة عليه قبل الإعلان عن التشكيل الأساسي لفريقه.

وكذلك، علم FilGoal.com في وقت سابق من مصدر داخل النادي الأبيض أن "جروس يدرس عدم المجازفة بمحمود حمدي الونش بسبب عدم التئام الكسر الذي عان منه اللاعب في الأنف، خاصة أن إصابة الونش لم تلتئم واللاعب مازال يرتدي القناع الواقعي، ومن هنا يتجه جروس لدعم المجازفة به نظرا لقوة خط هجوم نهضة بركان، وتحديدا لابا كودجو".

وبالتالي، يظهر محمد عبد الغني بدلا من الونش في تشكيل الزمالك الأساسي.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا" – أحمد سيد "زيزو" (إبراهيم حسن)

الهجوم: عمر السعيد

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