يجري العمل على قدم وساق في استاد القاهرة استعدادا لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم ٢١ يونيو المقبل.

ماذا يحدث في استاد القاهرة ؟ وما هى المتغيرات التي تتم في الاستاد؟ ومتى تنتهي الأعمال فيه ؟ أسئلة تتردد بين أوساط الجماهير في ظل حالة التكتم حوله.

ومصدر في اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا كشف لـFilGoal.com ماذا يحدث في استاد القاهرة، وقال إنه تم تغيير أرضية الملعب تماما بنوعية نجيل متطورة تم زرعها بطريقة البذور وليس بطريقة القطع كما يحدث في أغلب الملاعب، وبدأ نجيل الملعب ينمو بطريقة جيدة.

وأضاف المصدر أن مقصورة استاد القاهرة ستظهر بشكل مشرف، حيث تم إلغاء المقصورة الأمامية وتم ضمها للمقصورة الرئيسية وهو ما سيجعلها أكبر وأكثر اتساعا.

المصدر أشار إلى أن كل مقاعد استاد القاهرة سيتم تغييرها بالكامل، بالإضافة إلى تغيير كل كشافات الإضاءة للاستاد بحيث تكون الإنارة أفضل.

استاد القاهرة يستضيف مباريات المجموعة الأولى التي تضم المنتخب المصري، صاحب الأرض، بجوار أوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

بطولة أمم إفريقيا 2019 تنطلق في العاشرة مساءً يوم 21 يونيو المقبل في استاد القاهرة. منتخب مصر يواجه منتخب زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا.

ومشوار الفراعنة يبدأ أمام زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية وأخيرا أوغندا في دور مجموعات إفريقيا.

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