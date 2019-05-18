تقرير مغربي: البطولة العربية للمنتخبات قد تعود.. وجوائز مالية ضخمة

قالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن الاتحاد العربي لكرة القدم يفكر في إقامة بطولة عربية للمنتخبات تعود بجوائز مالية ضخمة لتشجيع المنتخبات من المحيط للخليج على المشاركة فيها.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر صحفية سعودية، أن الاتحاد العربي سيخصص قيمة مالية للبطولة ككل تبلغ 810 مليون درهم مغربي (218 مليون و700 ألف دولار - مايقرب من 3 مليار جنيه مصري و718 مليون).

وسيحصل المنتخب الفائز بلقب هذه البطولة على جائزة مالية في حدود 270 مليون درهم (ما يقرب من 73 مليون دولار)، ما سيدفع بكل الدول العربية لإشراك منتخباتها الأولى، وفقا لتعبير الصحيفة.

وأوضحت "المنتخب" أن النظام الجديد للبطولة سيشهد مشاركة جميع المنتخبات العربية، وستلعب المنافسة على مدار عام ونصف.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم عشر منتخبات ستتأهل مباشرة إلى دور ثمن نهائي (الـ16)، وهي المنتخبات المصنفة في المراكز الأولى بحسب تصنيف الفيفا.

بينما المنتخبات الـ12 الأخرى ستدخل التصفيات ليتأهل عنها ست منتخبات تلتحق بالمنتخبات العشر الأولى.

آخر نسخة لبطولة جمعت المنتخبات العربية كانت كأس العرب عام 2012، وأقيمت تلك البطولة في 9 مناسبات فقط، بدأت عام 1963، ولم تعرف انتظاما كبيرا في موعد إقامتها.

المنتخب المصري شارك في 4 نسخ من المسابقة أعوام 88 و92 و98 و2012 وتراوحت مشاركاته بين اللعب بالمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، وتوج بلقب وحيد في نسخة 92 بعد التغلب على السعودية 3-2.

المنتخب الأكثر فوزا بالبطولة هو منتخب العراق حيث فاز أربع مرات متتالية، في حين توج منتخب السعودية باللقب مرتين، وفاز منتخبي تونس والمغرب مرة وحيدة بالتساوي مع الفراعنة.

وفي أعوام 1972 و1973 و1975 تم لعب البطولة تحت مسمى "كأس فلسطين"، وكانت بهدف تقديم الدعم العربي للقضية الفلسطينية، ونالت مصر لقبيها عامي 72 و75.

أما على صعيد الأندية فإن البطولة العربية عادت للظهور من جديد الموسم الماضي، بعد فترة من الغياب حين كان المسمى دوري أبطال العرب، وتوج الترجي التونسي باللقب أولا، قبل أن يحصده مواطنه النجم الساحلي في الموسم الجاري.

وحصل النجم الساحلي التونسي على 6 ملايين دولار بعد فوزه بالبطولة على حساب الهلال السعودي، بهدفين مقابل هدف.

بينما نال الهلال السعودي صاحب المركز الثاني في البطولة على ما يقرب من 2 ونصف مليون دولار.

وأشارت تقارير صحفية إلى نهائي البطولة الموسم المقبل سوف يقام في المغرب.

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