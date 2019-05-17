ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة

زعمت صحيفة ليفربول إيكو اليوم الجمعة أن محترفنا المصري محمد صلاح هو الخيار المفضل لدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، من أجل تعزيز خط هجوم الفريق الملكي.

وأشارت ليفربول إيكو إلى "زيدان يرغب في تعزيز خط هجوم ريال مدريد بضم لاعب آخر بجانب إيدين هازارد".

ريال مدريد يتطلع للتحرك نحو محمد صلاح لكي يصبح خط هجوم الفريق الملكي مكون من صلاح وهازارد وكريم بنزيمة، وفقا للصحيفة.

ولكن على الرغم من رغبة ريال مدريد في ضم صلاح، إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق لسببين، وفقا للتقرير.

العقبة الأولى هي: صلاح أحد نجوم كتيبة يورجن كلوب ولا يوجد أي طريقة لجعل اللاعب متاح للبيع.

العقبة الثانية هي: من غير المحتمل أن يملك ريال مدريد القدرات المالية الكافية لضم الثنائي هازارد ومحمد صلاح.

وبعيدا عن هازارد، فـ ريال مدريد اقترب بشدة من التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت. (طالع التفاصيل)

ومن هنا تتصعب إمكانية تعاقد ريال مدريد مع صلاح بسبب القيمة المالية للاعب.

وكشفت قناة كانال + الفرنسية في تقرير سابق لها تواصل ريال مدريد بشكل مبدئي مع محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

صلاح انضم من روما إلى ليفربول في صيف 2017 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده مع الريدز حتى 2023.

ولعب صلاح 51 مباراة هذا الموسم بقميص ليفربول ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 13.

ليفربول الذي قاتل لآخر جولة على لقب الدوري الإنجليزي وخسره لصالح مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة توتنام في الأول من الشهر المقبل على لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ انضمامه لـ ليفربول، لعب صلاح 103 مباراة ونجح في تسجيل 70 هدفا وصناعة 29 في كل البطولات.

وحقق صلاح على مستوى الجوائز الفردية، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على التوالي وجائزة لاعب العام في إنجلترا وفي ليفربول.

وتقاسم صلاح مع ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج جائزة أفضل هداف في الموسم، بعدما حصدها الفرعون المصري وحيدا في الموسم قبل الماضي.

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