ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة

الجمعة، 17 مايو 2019 - 23:29

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ليفربول - محمد صلاح

زعمت صحيفة ليفربول إيكو اليوم الجمعة أن محترفنا المصري محمد صلاح هو الخيار المفضل لدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، من أجل تعزيز خط هجوم الفريق الملكي.

وأشارت ليفربول إيكو إلى "زيدان يرغب في تعزيز خط هجوم ريال مدريد بضم لاعب آخر بجانب إيدين هازارد".

ريال مدريد يتطلع للتحرك نحو محمد صلاح لكي يصبح خط هجوم الفريق الملكي مكون من صلاح وهازارد وكريم بنزيمة، وفقا للصحيفة.

أخبار متعلقة

المنتخب لـ في الجول: إعلان قائمة أمم إفريقيا خلال أسبوع.. وصلاح لم يطلب التأخير صلاح ضمن فريق الموسم للدوري الإنجليزي في فيفا 19 ميدو لـ في الجول: عمر صلاح شجاع سيلعب بلا خوف.. وهذا الثلاثي ورقة الزمالك الرابحة توتي: صلاح عالمي.. سيفوز بدوري الأبطال لأن أليسون معه

ولكن على الرغم من رغبة ريال مدريد في ضم صلاح، إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق لسببين، وفقا للتقرير.

العقبة الأولى هي: صلاح أحد نجوم كتيبة يورجن كلوب ولا يوجد أي طريقة لجعل اللاعب متاح للبيع.

العقبة الثانية هي: من غير المحتمل أن يملك ريال مدريد القدرات المالية الكافية لضم الثنائي هازارد ومحمد صلاح.

وبعيدا عن هازارد، فـ ريال مدريد اقترب بشدة من التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت. (طالع التفاصيل)

ومن هنا تتصعب إمكانية تعاقد ريال مدريد مع صلاح بسبب القيمة المالية للاعب.

وكشفت قناة كانال + الفرنسية في تقرير سابق لها تواصل ريال مدريد بشكل مبدئي مع محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

صلاح انضم من روما إلى ليفربول في صيف 2017 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده مع الريدز حتى 2023.

ولعب صلاح 51 مباراة هذا الموسم بقميص ليفربول ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 13.

ليفربول الذي قاتل لآخر جولة على لقب الدوري الإنجليزي وخسره لصالح مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة توتنام في الأول من الشهر المقبل على لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ انضمامه لـ ليفربول، لعب صلاح 103 مباراة ونجح في تسجيل 70 هدفا وصناعة 29 في كل البطولات.

وحقق صلاح على مستوى الجوائز الفردية، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على التوالي وجائزة لاعب العام في إنجلترا وفي ليفربول.

وتقاسم صلاح مع ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج جائزة أفضل هداف في الموسم، بعدما حصدها الفرعون المصري وحيدا في الموسم قبل الماضي.

ويمكنك اختيار تشكيل ليفربول من هنا

اقرأ أيضا:

مران الزمالك في المغرب – جلسة بين جروس وعمر صلاح

لاعب بيراميدز في قائمة بلاده الأولية لكوبا أمريكا: أتمنى ألا يتكرر ما حدث في كأس العالم

حكايات في رمضان – كارلوس روا.. "كان يجب أن أستعد لنهاية العالم"

تعرف على معلقي مباراة الزمالك وبركان

تقارير: سيكازوي حكما لمباراة بركان والزمالك.. أندية مصر تتفائل به

في إنجلترا في المحترفين في إسبانيا محمد صلاح ريال مدريد ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الغني يكشف لـ في الجول: موعد تسليم ملاعب كأس الأمم لـ كاف 9 دقيقة | إفريقيا
"انضم لنا عن قناعة تامة".. رسميا - دورتموند يعلن عن ضم ثورجان هازارد 14 دقيقة | أوروبا
شوقي غريب لـ في الجول: نعد منتخبا للمشاركة في مونديال 2022.. وليس لي دخل باختيارات أجيري 21 دقيقة | مصر
مدافع ليفربول: واثقون في قدرتنا على إسقاط توتنام بنهائي الأبطال 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة 39 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان 57 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك