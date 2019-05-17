خاص المنتخب لـ في الجول: إعلان قائمة أمم إفريقيا خلال أسبوع.. وصلاح لم يطلب التأخير

الجمعة، 17 مايو 2019 - 22:46

كتب : بسام أبوبكر

محمد صلاح - مصر - الكونغو

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر اقتراب خافيير أجيري مدرب المنتخب من إعلان قائمة الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال لهيطة: "إعلان قائمة مصر في كأس الأمم سيكون خلال أسبوع من الآن".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "معسكر المنتخب سينطلق في السادس من شهر يونيو المقبل".

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ونفى لهيطة "محمد صلاح لم يطلب التأخير وسينضم للمعسكر يوم 6".

وتابع "صلاح سيشارك في نهائي دوري الأبطال يوم 1 يونيو وبعدها سينضم لمعسكر منتخب مصر يوم 6 واللاعب لم يطلب التأخير أبدا".

بطولة أمم إفريقيا 2019 تنطلق في العاشرة مساءً يوم 21 يونيو المقبل في استاد القاهرة. منتخب مصر يواجه منتخب زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

مشوار منتخب مصر يبدأ أمام زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية وأخيرا أوغندا في دور مجموعات إفريقيا.

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