كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر اقتراب خافيير أجيري مدرب المنتخب من إعلان قائمة الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال لهيطة: "إعلان قائمة مصر في كأس الأمم سيكون خلال أسبوع من الآن".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "معسكر المنتخب سينطلق في السادس من شهر يونيو المقبل".

ونفى لهيطة "محمد صلاح لم يطلب التأخير وسينضم للمعسكر يوم 6".

وتابع "صلاح سيشارك في نهائي دوري الأبطال يوم 1 يونيو وبعدها سينضم لمعسكر منتخب مصر يوم 6 واللاعب لم يطلب التأخير أبدا".

بطولة أمم إفريقيا 2019 تنطلق في العاشرة مساءً يوم 21 يونيو المقبل في استاد القاهرة. منتخب مصر يواجه منتخب زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

مشوار منتخب مصر يبدأ أمام زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية وأخيرا أوغندا في دور مجموعات إفريقيا.

اقرأ أيضا:

مران الزمالك في المغرب – جلسة بين جروس وعمر صلاح

لاعب بيراميدز في قائمة بلاده الأولية لكوبا أمريكا: أتمنى ألا يتكرر ما حدث في كأس العالم

حكايات في رمضان – كارلوس روا.. "كان يجب أن أستعد لنهاية العالم"

تعرف على معلقي مباراة الزمالك وبركان

تقارير: سيكازوي حكما لمباراة بركان والزمالك.. أندية مصر تتفائل به