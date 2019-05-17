خاص ميدو لـ في الجول: عمر صلاح شجاع سيلعب بلا خوف.. وهذا الثلاثي ورقة الزمالك الرابحة

الجمعة، 17 مايو 2019 - 13:38

كتب : وليد الحسيني

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لا يبدي أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق أي تخوق من مشاركة عمر صلاح الحارس الثالث للفريق أمام نهضة بركان.

وقال ميدو في تصريحات لـFilGoal.com: "لدى الزمالك فرصة جيدة للتتويج بالكونفدرالية إذا استطاع تحجيم قوة رئيس نادي نهضة بركان قبل وأثناء المباراة الأولى".

وأضاف "غياب جنش وعماد السيد مؤثر جدا في لقاء الذهاب، لكن عمر صلاح حارس شجاع سيلعب بلا خوف ".

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ميدو أتبع "كريستيان جروس مدرب كبير له أخطائه مثل أي مدرب، منها اعتماده على لاعبين بعينهم على مدار الموسم، لكنه مدرب كبير".

وأتم "في اعتقادي، محمود علاء، وطارق حامد، وعبد الله جمعة هم أهم الأوراق الرابحة في لقاء الذهاب".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان مساء الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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