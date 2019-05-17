بيراميدز يفقد لقب الدوري رسميا.. والأهلي يضمن التأهل لدوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 17 مايو 2019 - 00:12

كتب : رامي جمال

الأهلي - إنبي

فقد بيراميدز فرصة التتويج بلقب الدوري المصري رسميا خلال الموسم الجاري عقب انتصار الأهلي على إنبي بهدفين دون رد اليوم الخميس.

وبفوز الأهلي على إنبي وصل رصيده إلى 73 نقطة ويتبقى لبيراميدز مباراتين في الدوري إن فاز بهما فأقصى عدد من النقاط سيصل له هو 72.

وبالتالي خسر فرصة الفوز بلقب الدوري رسميا.

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وبسبب ما حدث فإن الأهلي قد ضمن بشكل رسمي مشاركته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل عقب انتصاره على الفريق البترولي.

ويتبقى حاليا المنافسة على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك التي مازالت قائمة.

وخاض الزمالك 29 مباراة وفي رصيده 66 نقطة مقابل خوض الأهلي لـ31 لقاء.

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