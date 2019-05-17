لاسارتي يستشهد بـ بنزيمة للحديث عن أزارو ويُصرح: مواجهة الزمالك بعد أمم إفريقيا؟ لن أتحدث عن فرضيات

استشهد مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي بـ كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، للرد على سؤال بخصوص "هبوط مستوى وليد أزارو".

الأهلي انتصر على إنبي بهدفين مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 30 ليصل للنقطة 73 في صدارة الدوري. (طالع التفاصيل)

وتحدث لاسارتي عن المباراة قائلا: "النتيجة عادلة. صنعنا العديد من الفرص التهديفية على المرمى، أكثر من فرص إنبي".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "نخلق العديد من الصور ولكننا لا ننجح حتى الآن في الاستفادة بشكل كامل من كل الفرص لكي ننهي المباريات بطريقة أسهل. نحاول دائما الاستفادة من الفرص ونعمل على علاج ذلك والدليل رمضان صبحي. في السابق لم يكن يُسدد والآن يدخل منطقة الجزاء ويسدد ونجح مرة في التسجيل، ومع الوقت سيسجل العديد من الأهداف".

وعن "سوء مستوى أزارو"، قال لاسارتي ردا على أحد الصحفيين "أي هداف في العالم يمر بمرحلة هبوط في المستوى. أمر طبيعي".

واستشهد "بنزيمة مهاجم ريال مدريد مر بفترة ولم يُسجل أي هدف لعدة أسابيع، وفي الوقت الحالي يسجل العديد من الأهداف مع ريال مدريد. تلك هي كرة القدم".

ورفض لاسارتي الحديث عن مواجهة الزمالك بعد بطولة أمم إفريقيا 2019، قائلا: "لن أتحدث عن فرضيات الآن. لن أفكر في ذلك".

وأشار "لا أعرف حتى الآن متى سنواجه الزمالك. وتفكيري فقط في المباريات المقبلة على الترتيب. لن أتحدث عن أي فرضيات في الوقت الحالي".

وعاد لاسارتي للحديث عن تغييراته أمام إنبي، مشيرا إلى "كنا نعاني من أزمة في الجانب الأيمن ومن هنا شارك وليد سليمان وأصبح كلاعب ثالث في وسط الملعب مع عمرو السولية وحمدي فتحي وسيطرنا بشكل أفضل على الكرة وأصبحنا أفضل بعد التغيير".

واستمر "مشاركة جيرالدو كانت بسبب سرعته. يجعل اللعب أسرع والشحات قدم مباراة جيدة جدا قبل خروجه، أما التغيير الثالث فكان لشعورنا بأن أزارو عان من التعب قليلا في نهاية المباراة ومروان محسن استغل الفرص".





































































































































































































































































































































































































وواصل الأهلي تحليقه بصدارة الدوري بعدما وصل رصيده إلى 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.

ويبتعد الأهلي عن ملاحقه الزمالك بفارق سبع نقاط ولكن الفريق الأبيض خاض 29 لقاء.

أما إنبي فتجمد رصيده عند 36 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب بعدما خاض 32 مباراة.

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