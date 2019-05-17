طبيب تونس يكشف مستجدات إصابة ساسي.. واللاعب: سأحضر إياب نهائي الكونفدرالية لرفع الكأس

تحدث طبيب منتخب تونس عن مستجدات إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، وتوقيت عودته من الإصابة.

وقال سهيل الشملي طبيب منتخب تونس في تصريحات لقناة منتخب تونس الرسمية: "فرجاني ساسي أتم اليوم 28 يوما منذ إجراء العلمية الجراحية".

وأضاف "دخلنا الآن المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة في علاج فرجاني، والتي يسترجع فيها جميع قواه البدنية".

سهيل أوضح "برنامجنا كان أن يبدأ اللاعب الركض بعد أربعة أيام، لكننا رأينا أنه تحسن كثيرا، ولذلك بدأ الركض حول الملعب منذ أمس الأربعاء".

وأتم "برنامج علاج فرجاني يسير بشكل جيد وإن شاء الله سيكون جاهزا لمعسكر تونس استعدادا لأمم إفريقيا".

من جهة أخرى، تحدث فرجاني ساسي عن إصابته وعن خوض الزمالك لنهائي الكونفدرالية، فقال "بذلت مجهودا كبيرا رفقة الجهاز الفني والطبي للمنتخب وأعمل ليلا ونهارا، وإن شاء الله ألحق بالبطولة الإفريقية".

وأتبع "هدفي هو التواجد في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب. كنت أتمنى التواجد في زملائي وأصدقائي من الزمالك في نهائي الكونفدرالية، لكن قدر الله وما شاء فعل".

ساسي أتم "لدي ثقة كبيرة فيهم لحصد اللقب، وإن شاء الله أكون حاضرا معهم في مباراة الإياب في مصر لأرفع معهم الكأس.

فرجاني ساسي تعرض لكسر في الشظية خلال مباراة الزمالك مع حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان مساء الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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