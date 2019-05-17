يسافر الزمالك إلى المغرب مصطحبا أربعة حراس مرمى لمواجهة نهضة بركان، أحدهم موقوفا والآخر غير مقيد من الأساس.

لماذا يصطحب الزمالك حراس لن يتمكنوا من المشاركة؟ هذا ما أجاب عنه مصدر داخل بعثة نادي الزمالك.

وقال المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – في تصريحات لـFilGoal.com: "الجهاز الفني قرر اصطحاب الحراس الأربعة إلى المغرب لمساندة زملائهم والشد من أزر عمر صلاح فقط ".

وأضاف "عماد السيد لن يكون حاضرا في قائمة الفريق على الأغلب بسبب الإصابة، وسيحدد الجهاز الفني أحد اللاعبين كحارس احتياطي خلال الاجتماع الفني الذي سيعقد قبل المباراة".

وواصل "الروح المعنوية للاعبين عالية، والفريق سيعود بنتيجة جيدة بإذن الله".

وأتم "الفريق سيؤدي تدريبه الأول يوم الجمعة، وسيتدرب على ملعب اللقاء يوم السبت".

الزمالك سافر إلى المغرب مصطحبا أربعة حراس هم (محمود عبد الرحيم "جنش"، وعماد السيد، وعمر صلاح، ومحمود عبد المنصف).

ويغيب جنش عن اللقاء للإيقاف بسبب الطرد أمام النجم الساحلي، فيما يغيب عماد السيد عن المباراة بسبب تعرضه لكسر في كف يده، فيما أن محمود عبد المنصف ليس مقيدا في قائمة الفريق الإفريقية من الأساس، وليس متاحا سوى عمر صلاح كحارس خلال اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان مساء الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام نهضة بركان في ظل الغيابات الكثيرة.

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