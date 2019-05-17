عبد الحفيظ: كيف يقولون إن الأهلي ليس منافسهم على الدوري.. لماذا تلك "العنجهية"؟

"لا أعرف كيف استبعدنا من حساباته في المنافسة ونحن أبطال الدوري؟" هكذا تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب الفوز على إنبي.

وفاز الأهلى على إنبي بهدفين دون رد في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 30 من الدوري ليواصل تصدره لجدول الترتيب بـ73 نقطة بعدما خاض 31 لقاء.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "عندما سُئل في بداية الدوري عن من منافسي فريقه فلم يختارنا رغم كوننا بطل الدوري الموسم الماضي".

وواصل "الموسم الماضي كنت بطل والإسماعيلي وصيفي والذي سبقه كنت أنا البطل ومصر المقاصة وصيفي ومن خمس سنوات كان الوصيف خلفي هو سموحة".

وتابع "لا أعرف من أين جاءت كل تلك العنجهية؟"

وأتم عبد الحفيظ "الوصول لـ80 نقطة يجعلنا نضمن لقب الدوري ولكننا نريد الوصول للنقطة 82 لنضمن لقب المسابقة".

طالع أيضا

بعد "مطالبات إلغاء الهبوط".. اتحاد الكرة يرد في بيان رسمي

حكايات في رمضان – تاريبو وست.. "استعملت السحر للعب المباريات"

أجانب منسيون – حوار في الجول.. بابا أركو: لم أجد فرصة في الزمالك فكتبت اسمي في تاريخ مصر

تقرير: فينيرباهتشه يرغب في ضم تريزيجيه