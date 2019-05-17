عبد الحفيظ: كيف يقولون إن الأهلي ليس منافسهم على الدوري.. لماذا تلك "العنجهية"؟

الجمعة، 17 مايو 2019 - 00:48

كتب : رامي جمال

سيد عبد الحفيظ - لاسارتي - الأهلي - الساورة

"لا أعرف كيف استبعدنا من حساباته في المنافسة ونحن أبطال الدوري؟" هكذا تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب الفوز على إنبي.

وفاز الأهلى على إنبي بهدفين دون رد في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 30 من الدوري ليواصل تصدره لجدول الترتيب بـ73 نقطة بعدما خاض 31 لقاء.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "عندما سُئل في بداية الدوري عن من منافسي فريقه فلم يختارنا رغم كوننا بطل الدوري الموسم الماضي".

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وواصل "الموسم الماضي كنت بطل والإسماعيلي وصيفي والذي سبقه كنت أنا البطل ومصر المقاصة وصيفي ومن خمس سنوات كان الوصيف خلفي هو سموحة".

وتابع "لا أعرف من أين جاءت كل تلك العنجهية؟"

وأتم عبد الحفيظ "الوصول لـ80 نقطة يجعلنا نضمن لقب الدوري ولكننا نريد الوصول للنقطة 82 لنضمن لقب المسابقة".

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