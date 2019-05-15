إسماعيل يوسف يترأس بعثة الزمالك في المغرب لمواجهة نهضة بركان

قرر مجلس إدارة الزمالك أن يترأس إسماعيل يوسف بعثة الفريق في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان ضمن نهائي كأس الكونفدرالية.

وتسافر بعثة القلعة البيضاء يوم الخميس استعدادا لخوض ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان والذي يقام يوم الأحد.

ويغادر أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ومحمد بدر المسؤول المالي إلى المغرب اليوم الأربعاء لاستقبال بعثة الفريق هناك.

وتفوق الزمالك على نظيره النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك كان قد فاز ببطولة الأندية أبطال الكؤوس عام 2000 بعد تغلبه على كانون ياوندي، تلك البطولة التي اندمجت مع بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عام 2004 لتشكل بطولة كأس الكونفدرالية.

ويعد الأهلي المصري هو النادي الوحيد الذي فاز بلقب الكونفدرالية بمسماها الجديد بعد فوزه أمام سيوي سبورت في النهائي.

ويقام لقاء الإياب بين الزمالك ونهضة بركان في مصر يوم 26 من الشهر الجاري.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي للزمالك قبل المواجهة المرتقبة؟

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