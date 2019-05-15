رينار: علينا الذهاب إلى مصر بنية هزيمة الجميع

يرى هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي أن على فريقه الذهاب إلى بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر بنية هزيمة الجميع لتحقيق اللقب.

وقال لموقع الاتحاد الإفريقي "الأهم بالنسبة لي هو احترام الخصوم في المسابقة القارية. كل شيء ممكن في كرة القدم، ولكن علينا أن نركز على المباراة الأولى أمام ناميبيا، وبعدها نسير خطوة بخطوة. نتواجد في مجموعة قوية وسيكون من المهم أن نحترم خصومنا".

وأشار إلى أنه سيعول على التجربة التي خاضها أسود الأطلس في كأس العالم "هي تجربة مهمة للغاية لأننا لعبنا كرة قدم جميلة، ورغم أننا لم نحقق النتائج المرجوة إلا أن المغاربة كانوا فخورين بمنتخبهم. علينا الآن أن نجعلهم سعداء مرة أخرى في مصر".

وأضاف بخصوص خططه للمسابقة القارية "المنتخب المغربي فريق جيد، وعليه أن يؤمن بنفسه. لدينا طموح، وبما أن الأمر كذلك فعلينا أن نذهب إلى مصر بنية هزيمة الجميع".

وعن زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24، أتم رينار "توسيع قائمة المشاركين يجعل من المهمة أكثر صعوبة، لأننا أصبحنا مطالبين بخوض جولة إضافية، فضلا عن أن كل المنتخبات المشاركة لديها طموح للظهور بأفضل صورة لكننا نأمل أيضا الذهاب لأبعد نقطة في هذه البطولة".

عقد رينار مع المنتخب المغربي يمتد حتى 2022، ولكن العديد من التقارير تشير إلى احتمالية رحيله عقب البطولة الإفريقية.

صحيفة "ليكيب" كشفت في تقرير حصري لها رغبة الاتحاد المغربي في التعاقد مع برونو جينيسيو مدرب ليون الذي أكد رحيله نهاية الموسم.

المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويبدأ مشوار المنتخب المغربي بمواجهة ناميبيا في الـ 23 من شهر يونيو، ثم يلعب أمام كوت ديفوار، ويختتم دور المجموعات بمواجهة جنوب إفريقيا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

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