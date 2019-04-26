أعلن نادي الإسماعيلي تعيين جهاز معاون جديد للفريق مع استمرار سيدومير يانيفسكي مدرب الفريق في منصبه.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن تعيين صبري المنياوي مديرا للكرة، ومحمود جابر مدرب عام، وعطية صابر مدربا مساعدا.

ويأتي تعيين الثلاثي الجديد، خلفا للثنائي محمد محسن أبو جريشة، وأحمد قناوي الذي تقدم باستقالته من الجهاز الفني عقب لقاء وادي دجلة.

ومن المنتظر أن يستمر سيدومير يانيفسكي المدرب المقدوني للفريق مع الجهاز المعاون الجديد، وإن كان هناك رغبة في أن يقدم بعد تلك التغييرات على تقديم اسقالته أو الرحيل بشكل ودي بعيدا عن الشرط الجزائي في تعاقده حسبما علم FilGoal.com.

كان الإسماعيلي قد خسر أمام وادي دجلة مساء أمس الخميس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود يوم 30 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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