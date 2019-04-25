إلى المركز الثاني مع أفضلية مباراتين.. الأهلي يبدأ الضغط بثنائية في المصري

صعد الأهلي للمركز الثاني في الدوري الممتاز – مع أفضلية لعبه مباراتين أقل من المتصدر بيراميدز – بفوزه على المصري 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للبطولة.

هدفا صالح جمعة وعلي معلول دفعا الأهلي للمركز الثاني في البطولة بـ61 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ63 نقطة والذي لعب مباراتين أكثر من الأهلي، وتخطى الزمالك صاحب الـ60 نقطة من نفس عدد مباريات الأهلي.

أما المصري، ففوت فرصة الابتعاد بالمركز الرابع الذي يحتله بـ46 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، المقاولون العرب.

أحداث المباراة

الشوط الأول بدأ بضغط أحمر كاد يسفر عن هدف في الدقيقة 12، بعد تبادل للكرة بين صالح جمعة وباسم علي، إلا أن الظهير الأيمن مرر عرضية من داخل منطقة الجزاء في يد أحمد مسعود.

ورغم الضغط الأحمر، جاء التهديد الأخطر بورسعيديا. خطأ قاتل من علي لطفي في التعامل مع كرة عالية حاول تشتيتها برأسه في الدقيقة 14 لكنها تمر منه، لتذهب لأوستن أموتو الذي انزلق ليتدخل باسم علي ويشتت الكرة.

وفي الدقيقة 21، كاد محمد جابر يهدي هدفا للأهلي بتمرير كرة بالرأس لأحمد مسعود الذي كان قد خرج لالتقاط الكرة التي تهادت في طريقها للمرمى ليتدخل مسعود ببراعة ويخرجها بالقدم.

بعد 4 دقائق جاءت أخطر فرص الأهلي، تعاون رائع بين جونيور أجايي وعلي معلول الذي وضعه النيجيري في مساحة اخترق فيها التونسي ومرر لوليد أزارو، لكن المغربي أهدر الانفراد التام بالتسديد خارج القائم الأيمن لأحمد مسعود.

الهدف الأحمر كان قريبا، الأمر الذي حققه صالح جمعة بعد أن انفرد وليد أزارو مرة أخرى بعد جملة مع جيرالدو، ولكن المغربي مرر هذه المرة لصالح جمعة الذي سجل الهدف في الدقيقة 30 بالتسديد بين قدمي مسعود.

وفي الدقيقة 33، أجرى إيهاب جلال أولى تغييراته بإخراج المساك إسلام أبو سليمة، وإشراك المهاجم الفلسطيني محمود وادي.

التغيير البورسعيدي لم يأت بثماره في الشوط الأول الذي سيطر فيه الأهلي، حيث انفرد جونيور أجايي بأحمد مسعود في الدقيقة 36 وسددها من فوقه لكن الكرة كانت في طريقها خارج المرمى، ليكملها المتسلل جيرالدو في المرمى ويلغي الحكم المكسيكي روبرتو جارسيا الهدف.

ونال أيمن أشرف إنذارا للخشونة مع محمود وادي قبيل انتهاء أحداث الشوط الأول.



































































































































































































ومع بداية الشوط الثاني، بدأ عناصر المصري في تطبيق الضغط العالي على الأهلي.

تسديدتان متتاليتان من إسلام عيسى وعمر كمال عبد الواحد بعد أخطاء في التمرير من دفاع الأهلي، تصدى لهما علي لطفي.

وفي الدقيقة 67، خرج جيرالدو وشارك في محله رمضان صبحي، وبعدها بـ3 دقائق شارك أحمد ياسر في محل محمد جابر.

بعدها بـ4 دقائق، استلم وليد أزارو بينية من صالح جمعة ليعرقله محمود حمد ويحتسب المكسيكي ركلة جزاء سددها علي معلول بنجاح مسجلا هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

ما جاء بعد ذلك كله لصالح المصري، تصدي من علي لطفي لرأسية من سعيدو سيمبوري، ثم إنقاذ من القائم بعد عرضية أوستن أموتو التي قابلها وادي بالكعب.

وشارك رامي ربيعة في الدقيقة 86 بدلا من باسم علي، ليشارك في مركز الظهير الأيمن ويرفع عرضية على رأس أجايي الذي لعبها فوق المرمى.

وأهدر أجايي انفرادا تاما في الدقيقة 90، نفس ما فعله صلاح محسن في الدقائق الأخيرة.