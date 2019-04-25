بعد خسارة المصري.. بيراميدز والأهلي يضمنان أحد المراكز الثلاثة الأولى رسميا

الأمر كان محسوما إكلينيكيا، لكنه أصبح بشكل رسمي الآن. بيراميدز والأهلي يضمنان المراكز الثلاثة الأولى الآن.

ضمن فريقي بيراميدز، والأهلي، احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الدوري بغض النظر عن ترتيبهما بشكل رسمي.

وفاز الأهلي على المصري بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري. نتيجة جمدت رصيد المصري عند النقطة الـ46.

ويملك الأهلي صاحب المركز الثاني حاليا 61 نقطة، أي أن الفارق بين الأهلي والمصري 15 نقطة، وهو الحد الأقصى الذي بمقدور المصري جمعه أيضا قبل 5 مباريات للفريق البورسعيدي من نهاية المسابقة.

وفي حالة جمع المصري 15 نقطة ووصل للنقطة 61 وتساوى مع الأهلي، فستكون الأفضلية للأهلي بالمواجهات المباشرة، وبالتالي فقد ضمن الأهلي التفوق على المصري.

والأمر نفسه ينطبق على بيراميدز صاحب الـ63 نقطة بكل تأكيد، والذي ضمن التفوق على المصري.

أما الزمالك صاحب المركز الثالث حاليا برصيد 60 نقطة، فيكفيه الحصول على نقطة وحيدة للحاق ببيراميدز والأهلي في الضامنين للمراكز الثلاثة الأولى، والمشاركة الإفريقية في الموسم المقبل.

يذكر أن صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري المصري يتأهلان لدوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك صاحب المركز الثالث للكونفدرالية الإفريقية بجانب بطل الكأس، أو صاحب المركز الرابع في حالة كان بطل الكأس بين أحد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

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